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相约2024服贸会 | 法国担任服贸会主宾国

2024年09月12日20:56 | 来源：人民网
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人民网北京9月12日电 （孙鸿宇）9月12日至9月16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举行。法国作为本届服贸会的主宾国参加展会。法国馆在设计上别出心裁，体现了创意和优雅，同时融合了法国的文化特色。

在入口处复制了巴黎凯旋门的形象，展区内有设计灵感来源于比尔哈克姆大桥的拱门造型，呈现独具一格的视觉效果。安盛、欧莱雅等法国企业参展，并与展客商进行洽谈。

法国展馆入口处复制巴黎凯旋门的形象造型。人民网 孙鸿宇摄

法国展馆入口处复制巴黎凯旋门的形象造型。人民网 孙鸿宇摄

法国展馆内比尔哈克姆大桥的拱门造型。人民网 孙鸿宇摄

法国展馆内比尔哈克姆大桥的拱门造型。人民网 孙鸿宇摄

法国馆开馆仪式。人民网 孙鸿宇摄

法国馆开馆仪式。人民网 孙鸿宇摄

法国馆的巴黎奥运会吉祥物弗里吉玩偶。人民网 孙鸿宇摄

法国馆的巴黎奥运会吉祥物弗里吉玩偶。人民网 孙鸿宇摄

法国馆中的葡萄酒展品。人民网 孙鸿宇摄

法国馆中的葡萄酒展品。人民网 孙鸿宇摄

法国展馆展品。人民网 孙鸿宇摄

法国展馆展品。人民网 孙鸿宇摄

(责编：孙红丽、吕骞)
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