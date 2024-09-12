新华社北京9月12日电题：高水平开放促进合作共赢——来自全球服务贸易企业家峰会的观察

新华社记者刘慧、杨柳、郭宇靖

作为2024年中国国际服务贸易交易会主题论坛之一，全球服务贸易企业家峰会12日下午在北京国家会议中心举行。与会嘉宾认为，近年世界市场对服务贸易的需求日益旺盛。在此背景下，提高开放水平，消除贸易壁垒，将会降低服务贸易成本，有助于形成全球贸易增长新的内生动力。

全球服务贸易联盟理事长姜增伟指出，近年来全球服务贸易以高于同期GDP、货物贸易和外国直接投资的速度增长，2023年增速达到9%。然而，受地缘政治影响，一些主要经济体贸易保护主义愈演愈烈，贸易壁垒增多，造成国际服务贸易交易成本居高不下，给世界贸易格局和经济复苏带来严峻挑战。

“更少国内规制、更高水平开放、更优营商环境，成为全球服务贸易企业的共同心声。”姜增伟说。

服务业开放所带来的国际服务贸易增长正在日益成为推动全球经济增长的重要力量。世贸组织预测，到2040年服务贸易在国际贸易中的占比将由目前的22%提升至33%以上。

论坛上发布的《全球服务贸易高水平开放趋势报告2024》显示，削减服务贸易壁垒、促进服务贸易自由化便利化可以降低跨境提供服务供应商的贸易成本，提高制造业的生产效率和附加值，从而产生巨大的效益。服务贸易高水平开放有利于优化营商环境，扩大吸收外资和出口，增加就业和税收，提高创新能力和经济发展质量。通过服务贸易高水平开放促进贸易和投资是经济可持续发展和多样化战略的重要支柱。

该报告提出了服务贸易“高水平开放”的定义、内涵和影响，评估了主要经济体服务贸易开放的国内规制和政策导向，并分享中国服务业高水平开放的实践经验——北京服务业扩大开放综合示范区建设进程，指出当前世界服务贸易开放当中存在的问题和政策障碍，并向国际社会提出坚持多边主义、反对滥用国家安全措施等对策建议。

商务部部长助理唐文弘表示，下一步将顺应服务贸易智能化、数字化、绿色化的发展趋势，深入创新服务贸易发展机制，积极营造有利于新业态、新模式等发展的制度环境，细化完善支持服务贸易发展的政策措施。

“开放合作不仅促进了全球技术的流动和创新，也是推动产业发展的加速器。我们始终相信只有通过开放合作才能将技术创新的潜力最大化，才能给市场、产业和消费者创造更大的价值。”高通公司全球高级副总裁钱堃说。

论坛上，多位来自政府机构、国际组织、世界500强企业、学界的嘉宾热烈讨论，对全球服务贸易高水平开放的发展趋势、发展条件、取得成效及未来前景发表见解，呈现了各方对高水平开放、高质量合作共赢的坚定信念。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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