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国家数据局将谋划储备一批城市全域数字化转型重大项目

2024年09月13日00:42 | 来源：新华网
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　　新华社重庆9月12日电（记者严赋憬、伍鲲鹏）国家数据局局长刘烈宏12日在重庆召开的城市全域数字化转型现场推进会上表示，国家数据局将推动城市全域数字化转型关键任务项目化、工程化落地，谋深储实一批重大项目。

　　据了解，今年5月国家数据局联合有关部门发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，我国城市全域数字化转型取得积极成效，城市数据底座日渐夯实，数据应用场景持续丰富，数字化转型生态持续创新，形成了一批可复制可推广的经验。

　　城市全域数字化转型是面向未来构筑城市竞争新优势的关键之举。国家数据局将突出标准引领，统筹推进城市全域数字化转型标准体系建设，支持重点领域基础性标准研制，强化重要标准的应用和推广，提升规范化发展水平。

　　推进会上，国家数据局发布了城市全域数字化转型典型案例，下一步还将加强数字化转型优秀实践、典型案例提炼推广，鼓励多元主体参与城市全域数字化转型，同时围绕城市数字化转型的规划咨询、建设实施、运营运维三大类经营主体，加强正向引导、诚信建设和行业自律，形成更大发展合力。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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