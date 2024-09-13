人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家计算机病毒应急处理中心——

筑牢网络安全坚实屏障

本报记者 武少民 人民网记者 张桂贵
2024年09月13日05:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　9月9日至15日，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2024年国家网络安全宣传周在全国范围内开展。在此前闭幕的第二届网络空间安全（天津）论坛上，近800位来自网络安全领域的机构负责人、政府官员、专家学者、企业家代表齐聚天津滨海新区，围绕信创产业安全发展、移动应用安全生态治理、网络与数据安全法治、网络安全高级威胁防御、大模型与数据安全等5个主题展开讨论，共话网络空间安全形势，共享网络安全理念，共商网络安全对策。

　　国家计算机病毒应急处理中心是两届网络空间安全（天津）论坛的主要承办单位之一，近年来围绕国家级中心的职责定位，全力推动“产、学、研、用”融合发展，推出了国家计算机病毒协同分析平台，集成国内外知名商业和开源计算机病毒检测分析引擎，在为全球互联网用户提供优质产品的同时，加快推进计算机病毒治理国际合作，推动建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系。该中心于近日发布了《网络空间安全态势分析报告（2024）》和《移动互联网应用安全统计分析报告（2024）》，分析梳理网络空间和行业领域出现的风险威胁，研究提出有针对性的防御措施和策略，为网络安全主管部门、行业机构和研究人员提供了系统全面和专业科学的信息参考，并联合十余家头部互联网企业发布移动互联网应用开发者自律公约，进一步规范移动互联网应用开发者行为，促进移动互联网应用行业健康发展。

　　此外，在连续参与组织举办两届网络空间安全（天津）论坛、五届国际反病毒大会、两届“天网杯”网络安全大赛的基础上，国家计算机病毒应急处理中心聚焦网络空间热点、焦点、难点问题和面临的风险挑战，积极提升自身实力，不断提升网络安全专用产品检测权威性、移动互联网安全监测实力以及网络安全监测处置能力。

　　“下一步，我们将继续发挥资源优势，多维度监测当前网络空间安全面临的风险和挑战，多角度分析网络空间安全风险的新趋势和新威胁，有针对性地提出对策与建议，更好地为国家网络安全主管部门提供决策支持、为行业机构和研究人员提供信息参考，积极赋能我国网络安全产业高质量发展。”国家计算机病毒应急处理中心主任陈玉东表示。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
相约2024服贸会 | 法国担任服贸会主宾国
　　人民网北京9月12日电 （孙鸿宇）9月12日至9月16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举行。法国作为本届服贸会的主宾国参加展会。…
绿色转型风劲吹 产业结构焕新颜
　　【观点摘要】 ·逐“绿”求变，传统产业焕新发展。 ·布局绿色低碳产业新赛道，培育绿色竞争新优势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部