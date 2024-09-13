本报记者 武少民 人民网记者 张桂贵

9月9日至15日，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2024年国家网络安全宣传周在全国范围内开展。在此前闭幕的第二届网络空间安全（天津）论坛上，近800位来自网络安全领域的机构负责人、政府官员、专家学者、企业家代表齐聚天津滨海新区，围绕信创产业安全发展、移动应用安全生态治理、网络与数据安全法治、网络安全高级威胁防御、大模型与数据安全等5个主题展开讨论，共话网络空间安全形势，共享网络安全理念，共商网络安全对策。

国家计算机病毒应急处理中心是两届网络空间安全（天津）论坛的主要承办单位之一，近年来围绕国家级中心的职责定位，全力推动“产、学、研、用”融合发展，推出了国家计算机病毒协同分析平台，集成国内外知名商业和开源计算机病毒检测分析引擎，在为全球互联网用户提供优质产品的同时，加快推进计算机病毒治理国际合作，推动建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系。该中心于近日发布了《网络空间安全态势分析报告（2024）》和《移动互联网应用安全统计分析报告（2024）》，分析梳理网络空间和行业领域出现的风险威胁，研究提出有针对性的防御措施和策略，为网络安全主管部门、行业机构和研究人员提供了系统全面和专业科学的信息参考，并联合十余家头部互联网企业发布移动互联网应用开发者自律公约，进一步规范移动互联网应用开发者行为，促进移动互联网应用行业健康发展。

此外，在连续参与组织举办两届网络空间安全（天津）论坛、五届国际反病毒大会、两届“天网杯”网络安全大赛的基础上，国家计算机病毒应急处理中心聚焦网络空间热点、焦点、难点问题和面临的风险挑战，积极提升自身实力，不断提升网络安全专用产品检测权威性、移动互联网安全监测实力以及网络安全监测处置能力。

“下一步，我们将继续发挥资源优势，多维度监测当前网络空间安全面临的风险和挑战，多角度分析网络空间安全风险的新趋势和新威胁，有针对性地提出对策与建议，更好地为国家网络安全主管部门提供决策支持、为行业机构和研究人员提供信息参考，积极赋能我国网络安全产业高质量发展。”国家计算机病毒应急处理中心主任陈玉东表示。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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