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中国大企业内生发展动力不断蓄积（锐财经）

本报记者 王俊岭
2024年09月13日05:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　9月10至11日，中国企业联合会、中国企业家协会在天津召开2024中国500强企业高峰论坛，并以2023年企业营业收入为入围标准发布了2024中国企业500强相关榜单及其分析报告。与会人士认为，以500强为代表的中国大企业，积极应对挑战，努力攻坚克难，在保持稳健发展的同时，进入更加重视发展质量的阶段。

　　聚焦实体，经济效益恢复性增长

　　从总体看，“2024中国企业500强榜单”入围企业营收规模迈上新台阶，经济效益恢复性增长。

　　2024中国企业500强去年共实现营业收入110.07万亿元，迈上110万亿元的新台阶，较上年相比增长1.58%；入围门槛为473.81亿元，较上年相比提高3.83亿元；资产总额为428.86万亿元，较上年相比增长7.28%。2024中国企业500强去年实现归属母公司所有者净利润45092亿元，较上年增长5.01%，增速由上年的负增长转为正增长。

　　分类型看，除金融与地产之外的实体企业营收增速较快，非银行企业与商业银行之间的盈利差距有所缩窄。

　　中国企业联合会、中国企业家协会课题组发布的分析报告显示，制造业企业营收增长是2024中国企业500强营业收入的主要增长动力，相比之下服务业企业对经济效益的增长贡献较为突出。具体看，入围的264家制造业企业2023年共实现营业收入45.22万亿元，较上年增加了0.89万亿元，增长2.01%，对总体营收的增长贡献率为52.19%；入围的165家服务业企业，2023年合计归母净利润达到2.92万亿元，较上年增加了0.18万亿元，对500强总体归母净利润的增长贡献率高达83.33%。

　　“中国企业500强入围门槛逐年提升。”中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼秘书长朱宏任说，以500强为代表的中国企业总体规模迈上新台阶，高质量发展取得多方面进展，表现出很强的发展韧性。

　　紧抓研发，新旧动能加快转化

　　2024中国企业500强创新驱动发展的特征明显，内生发展动力不断蓄积，新旧动能转化进程加快，产业结构优化继续推进，发展协同性有所增强。

　　研发投入快速增长——2024中国企业500强去年共投入研发费用18137亿元，比上年增加了2350亿元，增幅为14.89%。2024中国企业500强去年研发投入总额占其营业收入总额的1.90%，为2002年以来的最高值。

　　专利质量继续提升——2024中国企业500强去年持有有效专利总数202.97万件，比上年增加了14.44万件，增长了7.66%。在参与国际标准制定上，相关企业共申报参与了5267项国际标准制定，这一数据比上年增加了275项。

　　新兴产业发展较快——2024中国企业500强中，新能源设备制造、动力和储能电池、通信设备及计算机制造、半导体及面板制造、工业机械及设备制造等先进制造业入围企业数量稳中有增。

　　论坛期间，许多与会企业家也纷纷将目光聚焦在培育新动能上。

　　“元素周期表右上角的氟是最活泼的非金属元素，未来社会高精尖产品发展离不开有机氟。”多氟多新材料股份有限公司董事长李世江说，企业不仅开发了以电子级氢氟酸、电子级硅烷为代表的一系列新材料，而且还探索氟元素在新能源领域的应用，围绕智能储能节能一体化开发个人能源宝、家庭能源箱、社会能源系统等全新产品和服务。

　　中国中车集团有限公司董事长孙永才说，中国中车大力推动融合化创新，运用大数据、云计算、北斗导航、无人驾驶、5G通信等先进技术，加快轨道交通装备迭代升级，实现了轨道交通装备智能感知、智能诊断、智能运维、智能服务。目前，中国中车产品已服务全球116个国家和地区。

　　主动求变，应对新形势新挑战

　　当前，中国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但面临的发展环境依然复杂严峻。如何主动求变，更好把握发展机遇？

　　新希望集团有限公司董事长刘永好认为，从高速发展到高质量发展，企业必须紧跟时代变化研究如何培育新动能、实现新发展。“我们是饲料销售企业，一年销售近3000万吨饲料，如何节约用粮是最大的问题。”刘永好举例说，如果每年节约30万吨粮食，坚持几年下来就相当于“省出”上百万亩农田的产量。

　　“从传统炼油产业转型到高端化工品、高性能材料并非易事。我们通过做好资源综合利用，在硫化学、水资源利用、环保建筑等领域开发出绿色产品。同时，通过数字化转型为企业高质量发展赋能。”山东京博控股集团有限公司总裁邹雄说。

　　专家认为，以中国企业500强为代表的“链主”企业要充分发挥在产业链上的强大影响力，引领产业链发展方向，带动更多上下游企业共同成长，提升产业链整体竞争力。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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