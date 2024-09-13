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2024年中国国际服务贸易交易会开幕

2024年09月13日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　九月十二日，二〇二四年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。图为当天拍摄的服贸会展区。
　　本报记者 潘俊强摄

　　本报北京9月12日电  （记者孔德晨）12日，2024年中国国际服务贸易交易会在京开幕。本届服贸会主题为“全球服务  互惠共享”，会期为9月12日至16日，由商务部和北京市人民政府共同主办，着力打造扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台。

　　服贸会自创办以来，已累计吸引197个国家和地区的90余万展客商参展参会，成为深化服务贸易国际合作的重要平台。本届服贸会有80多个国家和国际组织设展办会，其中葡萄牙、联合国粮农组织等13个国家和国际组织首次线下独立设展。法国首次担任主宾国，将围绕中法建交60周年打造特色国家馆。450多家世界500强和行业龙头企业线下参展，展会期间，100余家企业和机构将进行成果发布。

　　据介绍，本届服贸会将继续举办综合展和专题展。综合展设在国家会议中心，设置成就展、国别展、省区市及港澳台展、主题专区等。专题展设在首钢园区，包括电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，教育服务，体育服务，供应链及商务服务，工程咨询与建筑服务，健康卫生服务，环境服务等专题。

　　本届服贸会将更加凸显新质生产力特征、更加凸显服务贸易特点，集中展示数字文旅、智慧教育、智能体育等新服务、新场景。主题专区和专题展将突出展示新质生产力以及与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展的新模式、新业态等，覆盖AI和元宇宙技术、卫星互联网、大数据和算力、金融科技、智能建造、节能降碳技术等“专精特新”内容。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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