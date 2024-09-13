本报北京9月12日电 （记者汪文正）记者12日从国家税务总局北京市税务局了解到，2024年服贸会期间，北京市税务部门将积极发挥职能作用，面向参展企业和部门开展离境退税等税费优惠政策宣传，配合服贸会做好全周期、一站式税务驻场服务。

“这是我们和中国银行北京分行联合推出的服务境外来华人员支付点位地图，精准标注了全北京重点商圈的离境退税商店，方便境外旅客查找。”本届服贸会上，北京市税务部门工作人员向记者展示了“北京离境退税商店电子地图”。此外，税务部门还在服贸会现场设立了“蓝色蒲公英”志愿服务驿站，开展税收优惠政策宣讲工作，为参展企业提供及时准确的税务政策咨询服务。

北京税务部门近年不断加大离境退税政策宣传力度，持续优化退税服务举措，用税务服务助力北京国际消费中心城市建设。目前，北京已有超1000家离境退税商店，数量居全国首位。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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