本报北京9月12日电 （记者王俊岭）12日，记者从北京海关了解到，为做好2024年服贸会服务保障工作，北京海关出台《北京海关支持中国国际服务贸易交易会便利措施》，进一步推出12条便利措施。这些措施包括设置常态化机构、提供多元化税款担保模式、设置展览品专门通道等，涵盖展前、展中及展后各个环节。

今年，北京海关打造以展会为单元进行一次备案、分批通关、系统核销的特色通关服务模式，抓住展品运输、储存、使用等物流关键点，将展会备案、展品通关等环节进行分步处置，分阶段为进境展品办理通关手续，为展商提供便利。其中，北京会展中心海关优化“一展一策、一站通办、一网覆盖、一链融合、一体服务”智慧会展监管体系，实现展品通关数字化、途中监管可视化、展中监控智能化的集成化监管模式，让企业通关更加顺畅。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经