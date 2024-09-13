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前8月汽车产销量分别增长2.5%和3%

2024年09月13日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月12日电  （记者徐佩玉）记者近日从中国汽车工业协会获悉，今年1至8月，我国汽车产销量分别达1867.4万辆和1876.6万辆，同比分别增长2.5%和3%，汽车产销量同比保持稳步增长态势。

　　据中汽协副秘书长陈士华介绍，8月份，我国汽车产销量分别达249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。

　　中汽协数据显示，1至8月，我国新能源汽车产销量分别达700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。

　　“汽车行业即将迎来‘金九银十’的传统销售旺季。”陈士华表示，随着报废更新等政策效果逐渐显现，叠加地方置换更新补贴政策陆续生效，将对今年后四个月汽车市场起到积极促进作用，有助于进一步释放汽车市场消费活力。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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