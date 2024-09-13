本报记者 张腾扬

南和区一家宠物食品企业主播在直播售货。

市民在位于南和区的宠物产业奥特莱斯选购宠物食品。

南和区荣喜宠物食品有限公司生产车间内，码垛机器人在码放宠物食品。

南和区一家宠物食品企业工人在流水线上作业。

本文图片均为陈 雷摄

河北省邢台市南和区，宠物元素扮靓了街头巷尾。精致的小猫小狗雕塑，或蹲坐或奔跑，憨态可掬；色彩斑斓的鹦鹉路标栩栩如生，为城市增添了生机与趣味。“萌宠交易市场”“宠物产业奥特莱斯”等特色地标建筑让人耳目一新，沿街还有不少宠物生活馆、宠物食品店。

一家家宠物食品公司车间厂区，在智能码垛机器人操作下，一箱箱宠物食品纷纷下线，运往全国各地。

南和是“中国宠物食品之乡”，宠物经济是当地的一张亮眼名片。多年来南和区委区政府大力扶持、引导宠物食品产业发展，实现了由量到质、由企业到产业集群的华丽蝶变。“我们南和区宠物食品产销量占据全国市场份额60%以上，更是全国最大的猫砂生产基地，占据全国市场份额30%。”南和区农业农村局局长卢瑞静说，“形成以宠物食品为主导，宠物用品及食品用品上下游配套产业、宠物繁育产业、宠物服务业全产业链发展格局。”

目前，南和区有宠物相关经营主体1.1万余家，规模宠物食品企业47家，猫砂企业44家，用品企业150家，上下游链条企业95家，去年南和区宠物食品产业集群实现营收172亿元。

“产业链深度融合，让我们成本更低”

“这是我们利用果木粉、豆腐渣、大豆纤维和玉米淀粉等本地植物原料研发的猫砂，具有快速结团、除臭性强、无刺激性气味、可冲厕所等特点，还带有谷物的清香，受到许多养猫人士的喜爱。”在南和区宠物产业园区，河北豆壳宠物用品有限公司总经理侯立卫告诉记者。

一直以来，南和区就是玉米等优质粮食作物产地，这为动物饲料加工提供了丰富原料。上世纪90年代，全区有大大小小50多家畜禽饲料企业。“由于市场竞争激烈，利润空间越来越小，一些嗅觉敏锐的商家便开始转型宠物食品生产，带动不少企业效仿。”南和区宠物产业协会会长窦同生说。

为推动宠物食品产业做大做强，南和区政府坚持规划引领，出台《宠物产业发展专项规划》《关于扶持宠物产业全产业链发展实施意见》等一揽子支持政策，着力发展宠物全生命周期产业。

当地围绕产业链上下游开展招商引资，培育了一批宠物用品、宠物医药、宠物玩具、宠物服装、宠物窝具等企业，推动宠物产业全业态发展；规划建设了6.1平方公里的宠物产业园区，全力打造集会展中心、生产基地、创业服务、商住贸易、休闲旅游为一体的产业集群。

走进邢台仕爵宠物食品有限公司，映入眼帘的是一个两层高、面积1.6万平方米的仓库，里面码放着一堆堆产品，品种丰富。

工人根据订单一一打包并贴上标签，再将包裹放到传送带上，传送带再将包裹送上仓库外的货车。“这是电商的发货仓库，有3000多种产品。”公司副总经理白杨说，他们和国内多个电商企业合作，提供宠物食品相关产品。

河北润沃智慧物流（邢台）产业园与邢台仕爵宠物食品有限公司一路之隔。这里的智慧分拣系统可包裹进行自动分拣。“产业链深度融合，让我们这里生产和物流成本更低，这是我们南和区宠物食品产业的优势。”白杨表示。

在南和区贾宋镇田庄村的一间宽敞仓库，村民马立辉正忙碌于电脑前，手指在键盘上飞快跳跃，回复着来自四面八方的订单消息。

少顷，他又站起身走到一旁，和妻子一道将一袋袋宠物粮打包好，准备发往全国各地。“以前，我在外奔波打零工，妻子在家辛勤劳作，一年到头远离家乡也挣不了几个钱。现在网上销售宠物食品，年销售额能达到几百万元。”

据田庄村党支部书记马立芳介绍，村里有500余口人，从事宠物产品电商的超120人。

截至目前，南和区宠物电商和营销商达9300余家，带动就业10万人以上。

如今，在南和区，除了宠物食品产业外，猫砂、宠物窝具、宠物服装等产业也异军突起。该区生产的环保型植物猫砂，深受国内外养猫人士的喜爱，远销韩国、日本、澳大利亚等国家。

“既要有招牌菜，也得不断推出新菜品”

在邢台华兴宠物食品有限公司展厅，多拼冻干、鲜肉粮、增肌壮骨粮等各式各样的宠物食品琳琅满目。“我们做宠物食品像开饭店一样，既要有招牌菜，也得不断推出新菜品。”公司董事长冀叶军表示，他们一款产品平均两三年就得更换，有时发现新原料，一年也会调整好几次配方，公司80%的销售收入来自新研发产品。

在华兴宠物食品有限公司研发部，技术人员谢鑫正在分析表观消化率试验数据。最近，她正在开展宠物肠道处方粮研究。当宠物出现便秘、腹泻等问题时，可以用这类产品进行调节。谢鑫说，她尝试将中草药添加进去，开发新配方。

这家公司的宠物试验基地和多种检测设备为新配方开发提供了有力支持。“新配方宠物食品做好后，会拿到基地开展试验。宠物吃一段时间后，我们会采集它们的粪便、尿液、血液、毛发等进行对比检测，同时还会持续观察宠物的皮肤、眼睛、毛发等外观状态。”谢鑫介绍。

在品控部，技术人员正用FOSS近红外分析仪检测多拼全价犬粮的制样。“这台仪器可以快速检测样品中的水分、蛋白、含油、灰分等8项指标。”品控部经理韩红梅说，除了原材料和成品，他们还会在生产过程中不断取样、检测。

“我们这里有上百台（套）检测设备，包括超高效液相色谱仪、气相色谱仪等，能够开展120多项检测。”韩红梅说。

为加快宠物食品研发、创新和升级，华兴公司与中国农科院合作成立“中国宠物食品产业研究院”和“中国农科院科研基地”，建立质检中心和饲养千只犬猫的宠物实验基地。据统计，南和宠物食品行业每年研发新技术30余项，驶入高质量发展快车道。

近年来，南和区持续推动品牌建设、技术创新和市场拓展，注重国际知名品牌培育，指导宠物食品企业制定商标提升战略和品牌发展规划，引导企业通过质量管理体系认证，扩大南和区宠物产业知名度和影响力。该区建设了宠物食品质量监督检验中心、宠物产业质量安全监管追溯平台，打造“南和宠业”集体商标、“南和犬猫粮”区域公用品牌，以硬质量擦亮名品牌。

目前，南和区培育宠物食品品牌中拥有中国驰名商标1个、河北省著名商标9个，全区获得ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全质量管理体系认证企业7家，有效认证证书12张。

同时，南和区搭建推广平台，促进商贸合作。当地连续6年成功举办宠物产业博览会，先后邀请国内外1300余家参展商参展洽谈，累计成交额超200亿元；与乌拉圭、巴西等国家举办对接会，积极开拓国际市场。其中，南和区组织企业出国参加2023年泰国曼谷宠物用品展览会，成交额超1亿元。

此外，南和区积极构建“宠物产业+旅游”发展模式，开通“萌宠欢乐游”线路，建设宠物乐园和宠物博物馆，建成华北最大的宠物产业综合展销区——南和宠业奥特莱斯，促进旅游消费。

“宠物粮加工越来越规范、高效”

在邢台仕爵宠物食品有限公司生产车间，一台智能设备在对原料进行自动分拣。

“如今的宠物粮加工越来越规范、高效，通过智能设备剔除筋膜、血块、油脂等，这样的鸡胸肉更纯粹，口感更好。”该公司总经理尹涛说，他们公司新建的生产线引进高端进口设备，先进的制作工艺，静态1万级净化车间，保证了产品质量稳定可靠。

这个自动化车间刚投产一年，主要生产冻干产品。“比如这些鸡肉冻干，蛋白质含量高，口感好，保存时间长，可以添加到狗粮中，也可以作为宠物零食。”白杨介绍，冻干，能够保存原料的色、香、味和营养成分。

记者在现场看到，10个干燥仓依次排列，工人通过轨道将预先处理好的冷冻肉粒送进仓。“这些干燥仓通过2个中控室控制，每个仓一次能容纳超过4吨的冷冻肉粒。冻干过程是在真空状态下对冷冻肉粒加热，使肉粒中水分从冰冻状态直接变成蒸汽，并将蒸汽抽出。”白杨说，冻干过程大约20小时，需要不断调整温度等指标，他们通过智能中控，能够实现精准调整。

冻干完成后，还需要将大小、色泽不标准的冻干肉粒分拣出来。这家公司通过AI分选机进行分选。“这台机器会‘学习’。它会通过学习，将色泽、形状不合格的产品挑选出来。只要肉粒通过传送带经过机器，就能完成分选。”白杨说。

近年来，南和区对宠物食品产业开展原料采购、企业生产、产品销售全环节数字化、信息化改造，为产业发展提供线上线下、全方位、一站式服务。

眼下，华兴宠物食品有限公司包装车间正紧张开展系统升级改造。此次改造总投资1100万元，对宠物干粮包装线进行设备升级，购置安装包装机、打码机、拉链打开装置、排气装置等设施设备20余（台）套。

“改造完成后，原有4条包装生产线将改为3条，但总产能将由时产16吨提升到25.5吨。”华兴宠物食品有限公司行政经理刘东方说，公司每年都会投入资金用于设备升级改造，这次改造后，包装车间采用全新道仁输送（YA-VA）跨楼层输送式螺旋机，可变频控速，节约人力，提高效率。

为加快创建具有国际影响力的中国宠物产业之都，南和提出到2035年将宠物食品产业集群的营业收入提升至超700亿元。

目标既定，不舍昼夜。

投资3.11亿元的派得公司宠物食品二期工程预计今年11月试生产，项目投产后可年产宠物食品18万吨；

投资1.2亿元的奥德公司宠物食品二期项目预计今年12月竣工投产，项目投产后可年产宠物食品、猫砂及宠物用品5万吨；

投资1.5亿元的豆壳公司年产8万吨豆腐猫砂植物猫砂项目线，预计今年年底部分投产……

(责编：岳弘彬、牛镛)

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