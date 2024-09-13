本报记者 王 浩

穿秦岭、牵渭河，汉江水润关中，今年以来，引汉济渭二期工程不断刷新进度条。南粤大地，西江干流顺德鲤鱼洲，泵站轰鸣，珠三角水资源配置工程于6月1日开始向沿线受水地区供应西江水。

今年前7个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。作为基础设施投资的重要领域，水利工程特别是重大水利工程充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多的功能，对扩大有效投资、推动区域协调发展、促进经济稳定增长发挥有力支撑作用。

江河纵横，水网越织越密，国家水网建设按下加速键。

稳投资、扩内需——

前7月全国实施水利项目4万个，同比增长17%

大江大河间，重大引调水工程联网补网。机械臂挥舞，破岩凿壁，引江补汉工程主隧洞掘进不断突破。工程建成后，三峡水库将与丹江口水库“牵手”，多年平均调水量为39亿立方米。

广袤沃野里，民生水利工程施工正忙。在湖北鹤峰县燕子镇石龙洞村北古荒水厂建设现场，水厂厂房主体施工近九成。“水厂早点通水，到了冬天就不怕停水了。”村民们期待满满。

从大水网到小水利，水利建设全面提速。前7月，全国实施水利项目4万个，同比增长17%，其中新开工2.6万个，同比增长23.9%。“这些水利项目覆盖防洪工程、引调水和重点水源工程、灌区新建和改造、农村供水、生态修复治理等，对于保障供水安全、粮食安全、生态安全等具有重要作用。”水利部规划计划司一级巡视员谢义彬介绍。

水利建设全面提速，源于流程不断优化。

贵州思南县清渡河下游，国家150项重大水利工程之一的花滩子水库的导流洞、交通洞建设正忙。

从蓝图到实景，水利工程如何落地、如何提速？贵州省水利厅厅长易耘介绍，为加快花滩子水库建设进度，贵州建立大中型水利工程建设联席会议制度，部门联动、上下协同，推动项目加快落地实施。

提速度更要保质量。易耘说，重大水利工程严格落实“确有需要、生态安全、可以持续”原则。花滩子水库严格按照规程规范开展受水区供水现状调查，切实做好项目必要性、可行性等论证。

谢义彬介绍，水利部指导地方水利部门建立可研审查审批、前置要件办理、完成时限“工作清单”等机制，推动项目多开早开；优化施工方案，强化施工保障，在确保质量和安全的前提下，全力推进水利基础设施建设。

水利建设全面提速，源于坚持政府和市场“两手发力”，深入推进水利投融资改革。

在山东，蒙河双堠水库、大汶河砖舍拦河闸工程等增发国债水利项目正加快建设。山东省水利厅厅长黄红光介绍，山东加强督促调度、强化要素保障，加快推进项目实施。增发国债水利项目在6月底前全部开工建设，完成增发国债水利资金110亿元，完成率70%。

看全国，在完成水利建设投资6894亿元中，增发国债安排的水利项目完成投资2585亿元。水利部门正积极吸引社会资本参与水利建设，构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系，进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道，保障大规模水利建设资金需求。

促发展、惠民生——

前7月全国水利项目施工吸纳农村劳动力135.3万人

西江穿行云开大山，解渴雷州半岛，环北部湾广东水资源配置工程贵子支洞日前顺利贯通。粤海粤西供水公司党群人事部总经理李航介绍，工程体量大，带动能力强，开工建设以来已累计使用钢筋5.5万吨，水泥27.8万吨，盾构和全断面掘进机（TBM）等大型设备6台（套），其他中大型施工机械设备2600余台（套）。

李航介绍，环北部湾广东水资源配置工程高峰时期投入设计、科研工程建设人员约800人，当前现场施工作业人员9700余人。

一项项水利工程开工建设，在带动产业发展、稳定就业上发挥重要作用。水利项目促进上游水电、机电、建筑材料企业，中游设计施工企业和下游运营管护企业发展。前7月，全国水利项目施工吸纳就业168.3万人，同比增长3.3%。其中，吸纳农村劳动力135.3万人，同比增长8.1%。

在扩大有效益投资的同时，水利工程不断释放正外部效应。

在山东夏津县七一河灌区，挖掘机、运输车来回穿梭，老灌区迎来新生机。“今年将着重完善渠首、水闸、管道等建设，预计年底投入运行。改造升级后的灌区不仅改善农业灌溉条件，还能有助于减少地下水开采，提升周边区域防洪除涝能力。”夏津县水利事业发展中心副主任韩孝臣介绍。

水利工程促发展、惠民生、护生态。江西乐安河中游，乐平市水利枢纽工程一期枯水围堰正式合龙，工程防洪库容2.457亿立方米，设计灌溉面积70.08万亩。贵州清水江干流，国家重大水利工程宣威水库开工建设，工程将为83.2万城乡居民、6.49万亩连片灌区提供可靠水源。今年以来，水利部门加快大中型灌区现代化建设改造，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，大力实施重要河湖水生态修复治理工程，确保水利工程早开工、早建成、早见效。

筑骨架、畅动脉——

前7月34项重大水利工程开工，国家水网加快构建

黄河之上，古贤水利枢纽工程正式进入建设阶段。浙东“水缸”——浙江曹娥江镜岭水库开工。前7月，开工34项重大水利工程，较去年同期多8项，国家水网加快构建。

今年以来，水利部门锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”目标，加快构建国家水网主骨架，畅通国家水网大动脉，建设骨干输排水通道，加快形成国家水网“一张网”。

打通国家水网最后一公里。浙江宁波建成水库群联网工程、市区供水联网工程等，打造市级水网。重庆秀山土家族苗族自治县构建“四横七纵连八库，南蓄北引润秀中”县级水网格局。水利部门加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接，截至目前，31个省级水网建设规划全部批复实施，80%的市级水网建设规划、43%的县级水网建设规划已编制完成。

数字孪生技术赋能国家水网建设。目前，数字孪生国家骨干水网建设框架方案编制完成，10个省级水网先导区数字孪生建设启动，市级和县级数字孪生水网建设积极推进。

水利部有关负责人表示，水利部门积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹高质量发展和高水平安全，围绕《国家水网建设规划纲要》重点任务，加快水利基础设施建设，为经济持续向好作出积极贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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