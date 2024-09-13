人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年前7月完成水利建设投资6894亿元，项目施工吸纳就业168.3万人

扩内需惠民生，水利建设全面提速（经济聚焦）

本报记者 王 浩
2024年09月13日07:00 | 来源：人民网-人民日报
小字号

　　穿秦岭、牵渭河，汉江水润关中，今年以来，引汉济渭二期工程不断刷新进度条。南粤大地，西江干流顺德鲤鱼洲，泵站轰鸣，珠三角水资源配置工程于6月1日开始向沿线受水地区供应西江水。

　　今年前7个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。作为基础设施投资的重要领域，水利工程特别是重大水利工程充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多的功能，对扩大有效投资、推动区域协调发展、促进经济稳定增长发挥有力支撑作用。

　　江河纵横，水网越织越密，国家水网建设按下加速键。

　　稳投资、扩内需——

　　前7月全国实施水利项目4万个，同比增长17%

　　大江大河间，重大引调水工程联网补网。机械臂挥舞，破岩凿壁，引江补汉工程主隧洞掘进不断突破。工程建成后，三峡水库将与丹江口水库“牵手”，多年平均调水量为39亿立方米。

　　广袤沃野里，民生水利工程施工正忙。在湖北鹤峰县燕子镇石龙洞村北古荒水厂建设现场，水厂厂房主体施工近九成。“水厂早点通水，到了冬天就不怕停水了。”村民们期待满满。

　　从大水网到小水利，水利建设全面提速。前7月，全国实施水利项目4万个，同比增长17%，其中新开工2.6万个，同比增长23.9%。“这些水利项目覆盖防洪工程、引调水和重点水源工程、灌区新建和改造、农村供水、生态修复治理等，对于保障供水安全、粮食安全、生态安全等具有重要作用。”水利部规划计划司一级巡视员谢义彬介绍。

　　水利建设全面提速，源于流程不断优化。

　　贵州思南县清渡河下游，国家150项重大水利工程之一的花滩子水库的导流洞、交通洞建设正忙。

　　从蓝图到实景，水利工程如何落地、如何提速？贵州省水利厅厅长易耘介绍，为加快花滩子水库建设进度，贵州建立大中型水利工程建设联席会议制度，部门联动、上下协同，推动项目加快落地实施。

　　提速度更要保质量。易耘说，重大水利工程严格落实“确有需要、生态安全、可以持续”原则。花滩子水库严格按照规程规范开展受水区供水现状调查，切实做好项目必要性、可行性等论证。

　　谢义彬介绍，水利部指导地方水利部门建立可研审查审批、前置要件办理、完成时限“工作清单”等机制，推动项目多开早开；优化施工方案，强化施工保障，在确保质量和安全的前提下，全力推进水利基础设施建设。

　　水利建设全面提速，源于坚持政府和市场“两手发力”，深入推进水利投融资改革。

　　在山东，蒙河双堠水库、大汶河砖舍拦河闸工程等增发国债水利项目正加快建设。山东省水利厅厅长黄红光介绍，山东加强督促调度、强化要素保障，加快推进项目实施。增发国债水利项目在6月底前全部开工建设，完成增发国债水利资金110亿元，完成率70%。

　　看全国，在完成水利建设投资6894亿元中，增发国债安排的水利项目完成投资2585亿元。水利部门正积极吸引社会资本参与水利建设，构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系，进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道，保障大规模水利建设资金需求。

　　促发展、惠民生——

　　前7月全国水利项目施工吸纳农村劳动力135.3万人

　　西江穿行云开大山，解渴雷州半岛，环北部湾广东水资源配置工程贵子支洞日前顺利贯通。粤海粤西供水公司党群人事部总经理李航介绍，工程体量大，带动能力强，开工建设以来已累计使用钢筋5.5万吨，水泥27.8万吨，盾构和全断面掘进机（TBM）等大型设备6台（套），其他中大型施工机械设备2600余台（套）。

　　李航介绍，环北部湾广东水资源配置工程高峰时期投入设计、科研工程建设人员约800人，当前现场施工作业人员9700余人。

　　一项项水利工程开工建设，在带动产业发展、稳定就业上发挥重要作用。水利项目促进上游水电、机电、建筑材料企业，中游设计施工企业和下游运营管护企业发展。前7月，全国水利项目施工吸纳就业168.3万人，同比增长3.3%。其中，吸纳农村劳动力135.3万人，同比增长8.1%。

　　在扩大有效益投资的同时，水利工程不断释放正外部效应。

　　在山东夏津县七一河灌区，挖掘机、运输车来回穿梭，老灌区迎来新生机。“今年将着重完善渠首、水闸、管道等建设，预计年底投入运行。改造升级后的灌区不仅改善农业灌溉条件，还能有助于减少地下水开采，提升周边区域防洪除涝能力。”夏津县水利事业发展中心副主任韩孝臣介绍。

　　水利工程促发展、惠民生、护生态。江西乐安河中游，乐平市水利枢纽工程一期枯水围堰正式合龙，工程防洪库容2.457亿立方米，设计灌溉面积70.08万亩。贵州清水江干流，国家重大水利工程宣威水库开工建设，工程将为83.2万城乡居民、6.49万亩连片灌区提供可靠水源。今年以来，水利部门加快大中型灌区现代化建设改造，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，大力实施重要河湖水生态修复治理工程，确保水利工程早开工、早建成、早见效。

　　筑骨架、畅动脉——

　　前7月34项重大水利工程开工，国家水网加快构建

　　黄河之上，古贤水利枢纽工程正式进入建设阶段。浙东“水缸”——浙江曹娥江镜岭水库开工。前7月，开工34项重大水利工程，较去年同期多8项，国家水网加快构建。

　　今年以来，水利部门锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”目标，加快构建国家水网主骨架，畅通国家水网大动脉，建设骨干输排水通道，加快形成国家水网“一张网”。

　　打通国家水网最后一公里。浙江宁波建成水库群联网工程、市区供水联网工程等，打造市级水网。重庆秀山土家族苗族自治县构建“四横七纵连八库，南蓄北引润秀中”县级水网格局。水利部门加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接，截至目前，31个省级水网建设规划全部批复实施，80%的市级水网建设规划、43%的县级水网建设规划已编制完成。

　　数字孪生技术赋能国家水网建设。目前，数字孪生国家骨干水网建设框架方案编制完成，10个省级水网先导区数字孪生建设启动，市级和县级数字孪生水网建设积极推进。

　　水利部有关负责人表示，水利部门积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹高质量发展和高水平安全，围绕《国家水网建设规划纲要》重点任务，加快水利基础设施建设，为经济持续向好作出积极贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
相约2024服贸会 | 法国担任服贸会主宾国
　　人民网北京9月12日电 （孙鸿宇）9月12日至9月16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举行。法国作为本届服贸会的主宾国参加展会。…
绿色转型风劲吹 产业结构焕新颜
　　【观点摘要】 ·逐“绿”求变，传统产业焕新发展。 ·布局绿色低碳产业新赛道，培育绿色竞争新优势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部