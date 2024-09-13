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虚拟现实——

营造身临其境新体验（坚持“两创”·关注新时代文艺·聚焦文化新业态）

沈 皛
2024年09月13日07:26 | 来源：人民网-人民日报
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图为浙江省宁波市天一阁博物院。

崔昊夫摄（影像中国）

核心阅读

虚拟现实影像通过视听双向互动，消弭了传统影视中观众与屏幕之间的距离，观众成为影像叙事的一部分，成为场景中的主体。而且，与传统影视不同，虚拟现实影像更注重个体化、个性化

读万卷书，行万里路。行路是身体力行，是把知识具象化。而今，通过虚拟现实的技术手段，我们能以更具象化的方式学习知识，将“读书”与“行路”有机联系

丰富的数据源、广阔的应用场景与巨大的消费需求，是我国虚拟现实产业发展的独特优势

今年暑期，北京石景山首钢园开设的大型元宇宙数字体验综合展，吸引游客争相打卡。在这里，观众头戴虚拟现实（VR）设备，不仅可以跟随数字人导游飞入钟鼓楼，开启北京中轴线历史文化之旅，还可以梦回唐朝，尽览长安古城美景，与古人展开跨时空对话。

近年来，随着虚拟现实技术迅速发展，各类创新产品不断涌现，受到社会广泛关注。工业和信息化部、文化和旅游部等部门联合公布的2023年度虚拟现实先锋应用案例中，仅文旅领域的应用就涵盖传统文化数字化、数字演艺、智慧旅游、展览展示、文物修复、网络直播等方面，覆盖内容制作、传播、营销、服务等产业链环节。可以说，虚拟现实技术已迈过实验性阶段，在实际应用中开创着新的文化业态。

科技重塑视听

虚拟现实影像在视听体验上的独特性在于，它不只是影视的“全屏化”“立体化”，更能让观众与环境深入互动，从中体验到前所未有的真实感和沉浸感。因此，在创作伊始，虚拟现实影像就与传统影视截然不同。传统影视通过既定视角呈现故事，无论是画面构图还是剧情发展，观众都只能单向接收，也更容易追随创作视角理解作品含义。虚拟现实影像360度的3D全景视野，则让信息从四面八方涌来，俯仰之间皆可观可感。如何既让观众沉浸其中又实现情节推进，提升影像的真实性和互动性，是虚拟现实叙事面临的主要挑战。

随着技术的进步，虚拟现实影像的互动体验更加流畅自然。观众可以通过转动头部、视线聚焦等方式进行交互，不同动作影响剧情的不同走向和发展。例如在虚拟现实动画《虫虫之夜》中，观众视点落在不同位置，隐藏的虫子会做出不同的反应，有些虫子可能会调皮地躲藏起来，另一些则会好奇地探出头来与观众“交流”。这种细致入微的互动设计，不仅增强观众的沉浸感，还使得整个体验过程充满惊喜和乐趣。

除了视觉之外，听觉也在虚拟现实叙事中起着关键作用。现实生活中，尽管视觉占据人类70%以上的感知，但双眼重合视域不足180度。相比之下，人们的听觉不仅有360度感知范围，而且耳朵的掩蔽效应会让人的注意力在声音的提示下集中和聚焦。因此，相较于传统影视通过左、右两个立体声道匹配屏幕内容，虚拟现实影像的环绕声布局需要与观众的视觉体验无缝衔接。当观众站在不同位置时，声音位置也会随之移动，带来更加逼真的效果。在“敦煌奇境”多媒体展中，创作者运用环绕声技术，根据情节发展将莫高窟外的风沙声、窟内的脚步声、壁画中的乐器声等声音元素融入其间，让观众闻声而行，穿梭于古老的时光回廊，在琳琅满目的艺术珍品中聆听历史低语。

虚拟现实影像通过视听双向互动，消弭了传统影视中观众与屏幕之间的距离，观众成为影像叙事的一部分，成为场景中的主体。而且，与传统影视不同，虚拟现实影像更注重个体化、个性化。观众借助虚拟现实设备，能够完全沉浸在一个虚拟的世界中，享受独属于自己的空间。这种体验使得观众与影像内容之间的关系更加紧密。

世界就在眼前

一直以来，人们坚信“眼见为实”。然而，虚拟现实技术以虚实互融、沉浸交互的方式，能够构建出不是真实、胜似真实的感知。特别是在打破时间与空间的限制方面，虚拟现实技术具有独特优长。无论是千里之外的博物馆展览，还是年代久远的历史场景，观众都可以通过虚拟现实技术随时随地身临其境，感受其独特魅力，仿佛世界就在眼前，历史就在当下。

名为“山海奇豫”的上海豫园灯会，以中国传统典籍《山海经》为蓝本，通过虚拟现实互动和非遗灯彩的两相结合，打造出一个瑰丽美妙的东方美学空间。宁波天一阁博物院在虚拟世界建立数字孪生体，游客可以通过其微信公众号，进入全景导游页面，一览天一阁美景；也可以在线下展中戴上虚拟现实设备，“登上”书楼，翻阅古籍，感受跨越时空的墨香。

读万卷书，行万里路。行路是身体力行，是把知识具象化。而今，通过虚拟现实的技术手段，我们能以更具象化的方式学习知识，将“读书”与“行路”有机联系。例如，中小学课本中有关于长城的文章，但亲临长城却没那么容易。虚拟现实影像《见微知“筑”识长城》中，观众可以“行走”长城，探索山海关、嘉峪关等重要关口，从不同角度体验长城的雄伟壮丽，并通过互动了解长城的建造过程、军事作用以及与之相关的重要历史事件。这种虚拟体验让观众对世界文化遗产有了直观了解，进而激发对中华优秀传统文化的兴趣与热爱。

借助虚拟现实技术，传统文化的打开方式极大拓展，同时也推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。如“数剧京韵”项目，将京剧名段、历史戏台、人物扮相、经典动作等元素与虚拟现实、增强现实、动作捕捉等技术相结合，打造了京剧文化数字资产库，将京剧文化转化为可感知、可体验、可交互的数字内容，让观众沉浸式体验京剧表演。

多维感官互动

不同的媒介造就不同的场景和内容。当下，得益于科技的进步，虚拟场景的逼真程度越来越高，虚拟和现实之间的边界更加模糊。除了视觉与听觉之外，触觉、味觉等感官正逐步整合到虚拟世界里，给人们带来新体验。无论是电视剧《三体》中能感受到震动、灼热的“三体游戏”，还是电影《头号玩家》里有疼痛感和重力感的虚拟“绿洲”，科幻作品中想象的场景正逐渐变成现实。

当下虚拟现实设备的主要发力点是减轻设备重量和改善舒适程度。与此同时，很多科技企业也在积极探索全身穿戴设备，希望通过最新触觉反馈系统，将虚拟世界中的物体质感、重量和温度传递给用户。用户在体验中不再只是接收视听信息，而且能够“触摸”到虚拟物体。目前，有的设备已经可以实现让用户感受到风吹过皮肤的凉意、握住物体时的发力，甚至是奔跑时身体的震动。有的设备能够捕捉用户心率和肌肉活动等生理数据，从而根据用户反应调整虚拟现实中的体验。有的设备通过高精度传感器实时捕捉用户的全身动作，并将其映射到虚拟世界的角色上，实现现实与虚拟之间的全身动态互动。当用户行走、挥手或跳跃时，虚拟角色与其动作高度一致，每一个细微动作都能在虚拟世界得到生动呈现。这种高度个性化的互动将“身临其境”提升到一个新的层次。

人工智能的快速发展也给虚拟现实技术带来变革。人工智能强大的分析能力和运算速度，将带动虚拟现实影像创作生产进一步迭代升级。未来的虚拟现实产品在提供感官体验的基础上，还能根据观众的情感、行为和偏好提供实时动态的情绪体验，虚拟现实中的人物、场景和情节将根据观众的反馈自我调整和进化，变得更加生动和智能，更加灵活地适应观众的不同需求。

丰富的数据源、广阔的应用场景与巨大的消费需求，是我国虚拟现实产业发展的独特优势。我们期待，随着科技的发展，虚拟现实将在培育新型文化业态、激发创新创造活力、推动文旅融合发展方面有更大作为，更好满足人们不断增长的精神文化需求。

（作者为中国传媒大学戏剧影视学院教授）

版式设计：沈亦伶

(责编：岳弘彬、牛镛)
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