本报记者 潘俊强

九月十二日，二〇二四年中国国际服务贸易交易会在京开幕。图为国家会议中心服贸会综合展现场。 本报记者 伊 霄摄

9月12日，北京首钢园，人声鼎沸，热闹非凡。在2024年服贸会文旅服务专题展区，AI（人工智能）、VR（虚拟现实）交互、3D互动、数字人全息影像等前沿科技，带领观众踏上神奇的文化之旅。

本届文旅服务专题以“科技赋能新文旅，创意引领新生活”为主题，展区面积约1.17万平方米，共有832家企业参展，着重展示传统文化与现代科技融合的新场景，全面展示北京建设全国文化中心的最新成就。“北京大力发展文化新质生产力，加快培育新型文化业态，文化产业高质量发展催生了丰富场景和多元应用。”北京市委宣传部副部长、市电影局局长霍志静介绍。

文化融合项目多、数字化体验丰富是本届文旅服务专题的一大特色。在展区现场，中国电影博物馆携手通用英斯泰克科技公司打造的“XR虚拟影像馆”，让观众体验沉浸式全自动XR（扩展现实）虚拟拍摄，身临其境地感受电影拍摄的奥秘；北京市朝阳区文旅局与飞猪旅行共同推出“AI游北京朝阳”文旅大模型，观众向数字人“阳阳”说出需求，便可获得“吃住行游购文娱”一站式智慧旅游服务。

中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的最新成果纷纷亮相本届文旅服务专题，长城、大运河、中轴线等成为重要展示内容。比如，在东城展区，壮美中轴、辉煌中轴、博物中轴三部分，生动再现了东城区中轴线遗产的珍贵记忆与保护传承。北京地区46家重点文博单位和优质文化企业的1200余件文创产品、市属11家公园和园博馆的400余件文创产品等为观众提供丰富文化体验。

本届文旅服务专题还集中展示了北京创作的文艺精品。观众通过8K大屏，观看国家大剧院的歌剧《托斯卡》、北京人艺的话剧《茶馆》等高清视频；现场欣赏新编京剧《齐白石》片段，参与京剧普及体验活动。部分京产电视剧还在现场设置场景再现打卡区，不少观众参与沉浸式体验。

文化新业态培育的最新成果等集中亮相。走进丰台展区，即将在园博园亮相的“京彩灯会”2024年北京中秋国庆彩灯游园会微缩展示，九大主题区创意彩灯让观众先睹为快。北京城市副中心三大文化设施也进行了现场展示，观众可以欣赏27.4米丹青长卷《北京大运河揽胜图》数字版，一览大运河北京段的壮阔景象和一河两岸的胜景。

（本报记者施芳、齐志明、路畅参与采写）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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