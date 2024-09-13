新华社北京9月12日电 题：服贸会见证中国高水平对外开放惠及全球

新华社记者周文其、魏梦佳、鲁畅

戴上VR眼镜“走进”质子治疗间，可以身临其境了解质子治疗过程；AI技术让体验者无需穿脱，就能看到衣服上身的效果并收到穿搭建议……以“全球服务 互惠共享”为主题的2024年中国国际服务贸易交易会12日在此间开幕，成为各方共享发展机遇、促进产业增长、强化沟通交流的桥梁。

与会人士和专家认为，在经济全球化遭遇逆流、“世界开放指数”下滑之际，作为中国服务业和服务贸易高质量发展的生动写照，服贸会正在打造扩大开放、引领创新的重要平台，为缓慢复苏的世界经济注入动力。

“全球首秀”展新姿

首次参展服贸会的西门子医疗带来包括全球首款光子计数CT NAEOTOM Alpha、创新场强磁共振MAGNETOM Free.Max等多款全球领先的医疗科技产品。其中，NAEOTOM Alpha颠覆CT成像原理，直接将X射线转换为电流信号，为心血管、肿瘤等疾病的精准治疗提供助力。

“期待与业界伙伴在服贸会的舞台上探索更多合作可能，共同推动医疗健康领域的创新发展。”在西门子医疗大中华区副总裁王弢看来，服贸会是全球医疗创新与技术交流的重要窗口，为企业对接多方合作伙伴提供广阔机遇。

据悉，今年100余家企业和机构在服贸会进行成果发布，包括全球首款人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等200余项融合创新成果。特斯拉带来FSD全自动驾驶系统，真正实现辅助驾驶的无差别化体验。

国家会议中心和首钢园区“双会场”成为新产品、新技术全球首发舞台。在国家会议中心展馆，人们可直观感受到“人工智能+”在日常生活中的最新运用。设在首钢园区的专题展，包括电信、计算机、信息等服务业领域都有涉及。

聚焦科技创新、绿色经济、数字经济等前沿领域，是“双会场”展览的最大特点之一。

正在参展的阿里巴巴淘天集团公共事务北方区总经理王强认为，数字化、绿色化“双轮驱动”，让全球伙伴看到投资中国服务业的广阔前景。此次，淘天集团带来淘宝Vision Pro版和淘宝试衣间的“首秀”，展示虚拟现实相结合的全新购物体验。

中国商务部研究院学位委员会委员白明认为，众多首秀产品恰是现代服务业与高端制造业融合发展趋势下的新产物。之所以选择在服贸会首秀，是企业希望通过这一全球最具影响力的服务贸易盛会，进一步扩大品牌知名度。

向“新”发展

在国家会议中心吉尔吉斯斯坦展区，阿斯库奈国际旅游公司总经理卡帕洛娃和同事一起，为参观者介绍吉尔吉斯斯坦优质的旅游资源——2000多个隐藏在山谷中的美丽湖泊、古丝绸之路上的多处文化遗址、星空下在山上的帐篷里过夜。

“每个月公司可以接待超过50名中国游客，比去年多了一倍多，期待明年可以再翻一倍。”卡帕洛娃说。她感受到中国推动跨境旅游发展的努力和由此带来的商机。

中国是国际旅游最大客源地和主要目的地。今年上半年，中国旅行服务出口额同比增长131.9%，进口额同比增长41.5%。旅行服务恢复为中国服务贸易的第一大领域。

据悉，本届服贸会是中国在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理模式后的首届服贸会。涵盖金融、医疗、旅游、教育、体育等领域的450余家世界500强和行业龙头企业线下参展、85个国家和国际组织设展办会。

从“推进服务贸易创新发展试点开放平台建设”“加强服务领域规则建设”，到“努力构建高标准服务业开放制度体系”，过往服贸会上宣布的一系列举措已经落地、惠及各方。

深化国家服务业扩大开放综合示范区建设，出台关于促进服务消费高质量发展的意见，持续扩大免签国家范围……世界感受到中国推动服务贸易加快发展、扩大高水平对外开放的努力与实效。

2023年中国服务进出口6.6万亿元人民币，同比增长10%，规模创历史新高。服务贸易已经成为经济全球化的关键推动力。

今年上半年，中国知识密集型服务进出口1.4万亿元人民币、可数字化交付的服务贸易占比超过40%，服务贸易进一步呈现高质量发展的态势。

来自新加坡的电商平台虾皮已经4次来赴“服贸之约”。从最初的联合参展到今年第一次设独立展位，此次公司以“成就每一种出海可能”为主题布展，通过多幅展板详细展示企业出海服务内容。

“服贸会能让我们更好地展示跨境生态建设和技术创新，并与合作伙伴和卖家进行更深入的交流与互动。”虾皮跨境业务总经理刘江宏说。

共享商机

在世界经济风险和阻力不断积聚、变数与波动有所增多的背景下，中国向世界释放出推动更大范围、更宽领域、更深层次对外开放的信号，欢迎世界各国企业共享中国机遇。

第二次参展服贸会的阿联酋阿福公司是一家椰枣产品企业。公司市场部经理丽姆说，去年在服贸会结识的10多个中国展商帮助他们的产品更好地进入北京、上海等一二线城市，未来打算进入更多三四线城市。

丽姆非常看好中国的数字贸易和发达的互联网平台，“希望在服贸会上认识更多中国平台企业，在网上售卖我们椰枣”。

中国商务部部长助理唐文弘表示，本届服贸会各方将全方位促进精准对接，有望达成更多务实成果。

“创新提升服务贸易”“推动服务领域规则、规制、管理、标准相通相容”“有序扩大服务市场对外开放”“提升服务业和服务贸易开放平台功能”……本届服贸会上，中国政府宣布的一系列举措令外界充满期待。

蓬勃发展的中国服务业市场是来华外企的最大商机。今年上半年，中国服务进口2.1万亿元人民币，同比增长16.4%，高于同期服务出口的增幅。

“全年服务贸易发展将稳中向好，服务贸易结构将持续优化。”唐文弘说，下一步商务部将建立健全服务贸易负面清单管理制度，有序推进跨境服务贸易梯度开放，拓展服务贸易多双边和区域合作机制，扩大服务贸易的“朋友圈”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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