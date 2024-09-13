原标题：“交”融共进 “通”向未来 交通银行精彩亮相2024年服贸会金融展

2024年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展(以下简称“服贸会金融展”)于9月12日至9月16日在北京首钢园举办。交通银行连续五年受邀参展。此次，交行以“‘交’融共进、‘通’向未来”为主题，精心打造了综合、数币两大特色展区，以“图文音视+专人讲解+互动体验”等多种形式，向社会公众全面展现百年交行走好中国特色金融发展之路的最新实践和丰硕成果。

助力金融强国建设 “五篇大文章”亮出新进展

交行综合展区位于首钢园4号展馆，以“交行蓝”为主色调搭配白色背景简约明亮，配备多个数字多媒体互动装置，充满科技动感。

现场工作人员向记者介绍，综合展区聚焦助力建设金融强国，将交行做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”的最新答卷按照参观动线依次呈现，通过火炬贷、绿色订单融资、普惠快贷、交政通等创新金融产品和服务案例，向观众多维度、系统性展示交行全力支持实体经济发展、服务人民美好生活等方面的生动实践。

值得一提的是，2024年，恰逢京津冀协同发展国家战略实施十周年。交行特别设置“京津冀”展示板块，向广大观众生动展现党的十八大以来，其与国家发展同频共振、为支持京津冀地区基础设施、轨道交通、生态环保、产业升级转型等重点领域贡献的“交行智慧”和“交行方案”。

提升支付便利性 “数字人民币”解锁新体验

“数字人民币”一直是服贸会金融展的重头戏之一。今年，交行再次携数字人民币创新应用场景亮相首钢园5号展馆数币展区，汇集诸多有趣、独特、创新元素，等待观众现场解锁。

硬件钱包专区展示了“有朋”“玉佩”“黑胶”“景泰蓝”等“高颜值”数字人民币硬钱包主题卡面。特别是交行北京市分行为本届服贸会专门设计的“有朋”硬钱包卡面，将北京悠久的历史文化和现代化城市完美融合，背面采用多种语言文字书写“北京”二字，寓意以开放包容的姿态欢迎世界宾朋到访北京，交流互鉴、共创美好未来。

为提高观众参与度及对数字人民币的认知程度，数字人民币IP周边盲盒满减活动作为“保留”体验项目，今年继续出现在交行数币展厅。带有数字人民币专属形象的帆布包、遮阳帽、徽章、笔记本等多款热门周边产品，不仅让数字人民币“萌”了起来，同时增加消费者趣味性互动体验，让观众更近距离、沉浸式感受数字人民币支付的安全性和便利性。

“改革开放谋大局，金融为民谱新篇”。交行将以参与本次服贸会金融展为契机，紧扣建设金融强国目标，以“五篇大文章”为着力点和突破点，持续深化金融供给侧结构性改革，以高质量金融服务推动经济高质量发展，为全面推进中华民族伟大复兴、谱写中国式现代化宏伟目标提供坚实有力的交行支撑。

(责编：曹淼、李源)

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