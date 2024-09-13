原标题：上合绿色低碳产品国际贸易合作会议圆满召开

9月8日，由中国建筑业协会、山东省住房和城乡建设厅、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管委会（上合示范区管委会）、青岛市住房和城乡建设局、胶州市人民政府指导，在中国国际贸易促进委员会建设行业分会、中国市政工程协会、中国建筑业协会古建园林与环境工程分会、北京市建筑业联合会、山东省建筑业协会等倾力支持下，中国建筑业协会中小企业与供应链分会、上合及一带一路绿色建筑产业联盟、山东省城市更新学会共同主办的“上合绿色低碳产品国际贸易合作会议暨2024盈造网—中国建筑产业互联网发展大会”在山东青岛顺利召开。共有各省市领导、建筑业协会成员、相关企业单位代表300人参加本次大会。

本次会议以“绿色引领、平台赋能，培育建筑业新质生产力”为主题，旨在集聚行业智慧。会议议程包括盈造网—中国建筑产业互联网平台一周年主题活动，全国建筑数据要素应用创新实验室启动典礼，盈造网上合分平台、盈造网山东省城市更新公共服务平台上线仪式，城市更新主题峰会等环节。

山东省住房和城乡建设厅党组成员、副厅长王润晓、中国建筑业协会副秘书长赵峰、上合示范区管委会副主任，胶州市政府副市长郭晓钟、青岛市住房和城乡建设局副局长牛永波、中国国际贸易促进委员会建设行业分会会长李礼平、中国建筑业协会中小企业与供应链分会会长杨天举发表致辞。

随后，会议举行了盈造网—中国建筑产业互联网平台主题活动，集中展示了盈造网一年来的建设与运营成果，发布了多项创新产品，并对共建单位进行了表彰。此外，会议还举行了多项战略合作与标准规范编制仪式举行，为山东省的城市更新工作提供强大的数字化支持和服务。在会议的城市更新主题峰会环节，各方共同探讨和交流如何利用产业互联网推动城市更新进程，促进城市可持续发展。最后，会议举办了2024盈造网颁奖盛典以及新增战略合作伙伴授牌仪式，标志着盈造网的生态合作伙伴已实现100家的目标，为建筑行业的转型和创新提供了优秀案例。

随着上合绿色低碳产品国际贸易合作会议的圆满落幕，与会嘉宾和代表们共同见证了建筑产业在绿色低碳发展、数字化转型和国际合作方面的新进展和新成就。会议为建筑行业的持续创新和绿色发展注入新的动力，为全球可持续发展贡献中国智慧和中国方案。

(责编：曹淼、李源)

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