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蜀道更通畅！四川高速公路总里程突破10000公里

2024年09月13日08:56 | 来源：新华社
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新华社成都9月12日电（记者胡旭 箫永航）“蜀道之难，难于上青天”的千古嗟叹，如今已成历史。

9月12日上午，随着天邛高速等5条高速公路项目（路段）同步建成，四川高速公路总里程突破10000公里！这也成为中国高速公路发展史上的新传奇。

蜀道难，何其难？李白诗云：“上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。”

要在这样的天险之地修路，穿越山地、丘陵、盆地、高原等多种复杂地形，面临地震、滑坡、泥石流等地质灾害……修建高速公路，难上加难。

俯瞰今天的川蜀大地，一张四通八达、内畅外联的高速公路网已然成型。

从东北向西南，京昆高速贯川而过，一头穿越莽莽秦岭，一头跃上云贵高原；向东，沪蓉高速顺长江而下直达长三角；向西，雅康高速、汶马高速跨越横断山脉直奔“世界屋脊”。

四川省内，21个市（州）高速公路全面覆盖，82%的县城实现“15分钟上高速公路”。

回忆起建设过程，蜀道集团总工程师黄兵百感交集：“打通二郎山隧道需跨越13条区域性断裂带，修建泸定大渡河大桥要解决相当于台风风速的风环境难题。”

修成10000多公里高速公路，靠什么？

——攻坚克难的精神。

1990年，四川第一条高速公路成渝高速公路在中梁山隧道口奠基开工。面对岩溶、涌水、断层、高浓度瓦斯，工人们成立“敢死队”向前突进。30多年来，面对更高的山、更宽的河、更深的峡谷，一支支“党员先锋队”“青年突击队”与严寒酷暑为伴，奋战一线，冲锋在前。

——科技创新的力量。

雅西高速石棉至拖乌山北坡路段，直线距离仅40公里，需要爬坡的高差达到1518米，相当于500层楼的高度。

参与项目设计的专家牟廷敏说：“首次探索将螺旋楼梯原理运用到高速公路的设计中，有效解决短距离内高差急剧变化的难题，巧妙避开两条断裂带。”

从先民们循谷而行、踏草为径、开山凿石，到如今的无人机勘察、挖掘机开荒、盾构机掘进，建设者们以辛勤和智慧建设“新蜀道”。

党的十八大以来，四川高速公路建设跑出“加速度”，并不断向大凉山、大巴山、大雪山延伸。通车总里程从4000多公里增至10000多公里，年均建成500公里以上。

新蜀道带来大发展。

目前，四川已建成高速公路出川大通道33个，推动全川“四向八廊”战略性综合交通走廊加快形成，更好融入“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道。

一幅新图景正沿着高速公路铺展开。沿着这条路眺望，中国式现代化大道越走越宽广。

(责编：王震、陈键)
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