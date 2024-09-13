张盖伦

没有常见的展品文字说明牌，走入“浴火重生——巴黎圣母院增强现实沉浸式展览”，你需要拿上一台特制的平板设备，如果想了解什么，就找到对应的一个个圆形图案，用平板扫描它，开启“时空之门”。

该展览由中国国家博物馆、巴黎圣母院修复机构、法国欧莱雅集团及法国Histovery公司共同呈现，于9月11日正式开幕，9月12日面向观众开放。

巴黎圣母院坐落于法国首都巴黎市中心的塞纳河中央西岱岛上，是法国宗教、政治与民众生活的交汇点，见证了无数重要的历史时刻。这座始建于1163年的哥特式大教堂是法国首都最具历史与象征意义的建筑之一。1991年，巴黎圣母院被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

2019年，巴黎圣母院遭遇火灾。经过5年的艰辛工作，2024年底，巴黎圣母院将重新对外开放。

展览精选了4件巴黎圣母院的石质文物，借助雕塑模型，运用增强现实（AR）技术，为观众呈现一场视觉盛宴。展览从巴黎圣母院2019年的意外失火开始，回溯至1163年的遥远岁月，以一个个重要历史时刻为线索，带领观众穿越时空，感受其数百年的变迁与故事，也深入了解大教堂修缮背后的精湛工艺。

Histovery公司运营和体验总监盖尔盖伊·拉斯洛告诉科技日报记者，对巴黎圣母院的数据采集工作历时逾两年，每一处历史变迁的细节，都经过专家审定。“有的时候，我们需要做出二三十个版本的三维模型，选出最准确的那个。”盖尔盖伊·拉斯洛说。

世人都关注巴黎圣母院的重建情况。通过展览，观众得以近距离了解火灾后修复团队的努力。

如果我们将目光投向前几年的巴黎圣母院广场，能看到广场上的雕塑家工棚。雕塑家们在这个棚子里，重新创作了因火灾受损而无法修复的雕塑。这延续了中世纪的传统，让雕塑家能够尽可能在靠近施工现场的地方工作。我们还能看到穿着防护服的工作人员。进入施工现场前，他们必须穿上防护服，戴上安全帽，以免接触铅尘。

广场一侧，还有一处遗迹存放点。2021年8月之前，从火灾中抢救出的遗迹都放在这座帐篷底下，由研究人员分类后，再转移到一处研究中心进行进一步科学分析。

几年来，人们对巴黎圣母院这座伟大古迹开展了一系列的修复工作：尖顶修复，屋架和屋顶修复，砌体修复，内部和家具的清洁和修复，巨型管风琴修复……

当年，巴黎圣母院尖顶在烈火中轰然倒塌的一幕，令许多人痛心。这座壮丽恢弘、修长优雅的尖顶，修建于1857—1858年。

经过激烈讨论，修复团队决定以原始材料重建尖顶。

2023年春天，尖顶基座被装上了耳堂交叉甬道的柱顶。它由110块橡木组成，含有150个非常复杂的组件。

同样遭到重创的，还有巴黎圣母院的木质结构屋顶。这片屋顶大约在1225年建成，一直被叫作“森林”，因为它用掉了1000棵到2000棵橡树。如今，“森林”被以13世纪的方法重建。重建所需的树木，来自法国本土的百年森林。

盖尔盖伊·拉斯洛说，一些遗产地和建筑内部，已经不复昔日荣光，但借助数字技术，人们仍能看到这里曾经发生了什么。“技术让我们和文化遗产的互动方式更加灵活有趣。综合运用3D图像、文本、音乐等多种元素，我们可以在遗产地看到更多东西，得到更多感悟。”

新技术就这样将古老的故事重新讲述。

“文明交流互鉴的意义，在于从对方身上得到启迪。这次展览也让我们思考，当古老文化遗产遭遇灾难，要怎么做下一步工作。”该展览策展人，中国国家博物馆国际联络部主任、研究馆员朱晓云感叹，巴黎圣母院的重生故事告诉我们，正确面对灾难，可以铺就更光辉的道路。

(责编：王震、陈键)

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