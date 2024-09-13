人民网记者 黄盛

完善跨境人民币服务、优化汇率避险产品、创新“跨境快贷”“外贸贷”等融资方式……近年来，我国金融机构正不断加大跨境金融服务力度，创新完善跨境金融产品，为外贸企业提供结算、融资、避险等各类便捷、高效的金融服务，进一步激活我国服务贸易发展新动能，提升服务领域开放水平。

业内人士认为，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域。商务部数据显示，今年上半年，我国服务贸易规模创历史同期新高，服务进出口总额达3.6万亿元，同比增长14%；服务贸易在服务和货物贸易总额中的占比达14.5%，比上年同期提高1个百分点。其中，金融和财政政策的有力支持，是高水平对外开放体制机制不断完善的重要方面，也是促进各类创新要素跨境便利流动、拓宽服务贸易发展空间的重要手段。

在近日国务院办公厅印发的《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》）中，就金融工具等支持政策措施的创新进行了部署。

《意见》提出，充分利用中央和地方现有资金渠道以及服务贸易创新发展引导基金等相关基金，创新支持方式，推动服务贸易发展；拓宽企业融资渠道，鼓励金融机构推出适应服务贸易特点的金融服务；优化出口信贷，运用贸易金融、股权投资等多元化金融工具加大对企业开拓国际服务贸易市场的支持力度；加大出口信用保险支持力度，扩大服务贸易领域覆盖面，对符合条件的中小企业适当优化承保方式，提高保险服务便利化水平。

中国银行研究院研究员叶银丹向记者表示，出口信用保险等金融产品将帮助服务贸易企业有效管理跨境交易风险，提高外贸企业在面对国际市场不确定性时的财务安全保障。同时，金融机构的风险评估服务能够助力外贸企业作出更加精准的市场决策。

另外，金融机构通过信贷和股权投资等多样化的融资服务，增强了服务贸易企业的资金流。正因此，跨境资金的流动管理与服务贸易领域的对外开放息息相关。对于跨境资金流动，《意见》明确，完善外汇管理措施，探索基于企业信用的分级管理，提高服务贸易及服务领域对外投资的外汇业务便利度；扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。

广开首席产业研究院宏观高级研究员罗奂劼认为，使用人民币开展跨境贸易投融资，有助于外经贸企业规避汇率风险、管理资金成本、实现稳健经营。“对于服务贸易企业来说，人民币跨境贸易融资和再融资业务越多，企业出海风险和成本更低、便利度更高、积极性更强，对服务贸易发展也会有进一步促进作用。”罗奂劼说。

也有业内人士认为，以金融创新促进服务贸易发展，可为我国经济高质量发展、双循环新格局形成提供新的引擎。一方面，充分发挥金融工具功能，强化金融撬动其他服务业发展的杠杆效应，可以加速资源向现代服务业聚集，促进现代服务业提质增效，进而提高服务贸易的国际竞争力；另一方面，金融机构也应根据我国服务贸易发展的新形势和新特点，充分运用大数据、人工智能等新技术，积极推动服务贸易便利化和数字化转型，不断改进金融服务，助力高水平对外开放。

(责编：方经纶、吕骞)

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