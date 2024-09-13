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住“小高层”用“精细粮” 农作物过上数智生活

张 强
2024年09月13日09:07 | 来源：科技日报
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近日，在浙江省杭州市富阳四维生态数字农业产业园，记者走入数智植物工厂，看到各种农作物在此茁壮生长。令人称奇的是，这些农作物不需要阳光和土壤，而是住在“小高层”，用上“精细粮”，过上了数智生活。

“我们用LED植物光照代替太阳光照，以营养液搭配水或基质模拟土壤。”四维生态科技（浙江）有限公司（以下简称“四维生态”）董事长华桂潮介绍，数智植物工厂通过LED植物光照、垂直立体种植、植物营养与无土栽培、环境智能控制等新技术，可实现整年连续生产。

该植物工厂还能根据不同蔬果对光照的不同需求，定制专属的光照配方，同时控制二氧化碳浓度、温度、湿度、营养液等指标。全封闭的种植空间，可避免外部虫害、病害侵入。蔬果所需的营养通过水和营养液进行精准灌溉，无需农药。

“我们用仪器检测植物在生长过程中所需元素，通过循环灌溉系统‘对症下药’，让植物吃上‘精细粮’。”四维生态政府项目经理杨朦说。记者了解到，这里每种蔬果都有一份详细“体检报告”，让种植人员得以精准掌握农作物“健康状况”，最大程度保障其优良品质。

相比传统种植，该植物工厂肥料使用量减少约90%，灌溉用水下降95%，提高了土地和水资源的利用率。对土地贫瘠、气候条件不适宜传统农业耕作的地域来说，数智植物工厂的优势十分显著。

四维生态打造的数智植物工厂2018年启动研发，目前已进入商品化阶段，并相继在我国多地落地，相关技术还在北美洲、欧洲、东南亚等市场得到广泛应用。

(责编：王震、陈键)
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