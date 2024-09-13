人民网北京9月13日电 （记者许维娜）金秋九月，天高气爽，全国各大高校迎来开学季，校园中再度洋溢起青春的蓬勃气息与无限活力。

当前，年轻一代的消费理念正发生深刻转变。有专家表示，他们不仅追求物质满足，更重视个性化和体验式消费。不少平台正以创新精神助力，为青年群体构筑更加美好的生活。

近日，记者在校园里穿梭，用镜头捕捉青春的灿烂瞬间，以文字记录下年轻学子们对年轻消费的洞察以及对美好生活的热切向往。有人将青春简单概括为 “好好学习、好好生活”，勾勒出一幅 “全力以赴、勇往直前” 的青春画卷。

在中国旅游集团成员、中免集团旗下电商平台中免日上举办的周年庆活动现场，年轻的学子们触发了一场对“美”这一主题的讨论。

中免日上相关负责人表示，对青春的理解会随年龄增长而变化，但对 “美” 的追求永恒不变，“我们期望通过周年庆主题，激励每一位年轻人更加积极主动地拥抱、热爱、自信生活。”

为不断吸引年轻消费群体，此次活动中，中免日上联合社交媒体平台共同启动了一场美妆挑战赛，旨在为年轻一代打造一个展示个性魅力的舞台，点燃用户的参与激情，让他们通过短视频的形式，释放青春的活力与宣言。

上述负责人还表示，随着时代变迁，Z 世代和千禧一代正逐步成为不可忽视的新兴消费力量。满足他们的消费需求、实现他们对美好生活的向往和追求，是平台发展的必经之路。

另有专家表示，年轻一代对创新充满热情，而创新正是新消费行业从业者的核心所在。新消费行业不仅涉及产品创新，更引导年轻人对美的追求，有助于以美为媒，沟通世界。

(责编：方经纶、吕骞)

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