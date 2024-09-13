原标题：建行生活APP接入银联云闪付网络支付平台 双方打造“锦绣建行”惠民促消费活动

9月13日，建设银行建行生活APP接入中国银联云闪付网络支付平台，实现焕新升级。此次合作升级，中国银联和建设银行基于云闪付网络支付平台全面实现支付场景开放和内容共享，支持建行用户在京东、携程、铁路12306、叮咚买菜等300余家线上商户上使用建行生活APP支付，为建设银行持卡人提供更高品质、更有温度的支付服务，以实际举措激发消费活力、服务实体经济，做好“科技金融”大文章。

近期，中国银联还将联合建设银行共同打造“锦绣建行”大型惠民促消费活动，活动内容包括新开通建行生活APP云闪付网络支付服务享支付立减和笔笔立减、使用建行银联卡在线下优质商户刷卡支付立减等，并将为建行财富客户、社保卡客户等专属客户提供多样的银联优惠权益，活动商户覆盖SKP、网上国网、铁路12306等。

截至2024年9月13日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行在内的93家商业银行的105款APP已经接入银联云闪付网络支付平台。未来，中国银联坚守“支付为民”初心，将持续携手商业银行升级云闪付网络支付平台基础能力和银行APP服务能力，共同为广大用户提供支付方式更多元化、覆盖更全商户、涵盖更多优惠、使用更为便捷的支付服务，不断优化商业银行账户服务，打造多种支付方式并行发展的支付生态。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经