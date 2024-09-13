人民网记者 李栋

农业农村部最新农情调度显示，目前西南地区秋粮已开始大面积收获，除南方双季晚稻之外，其他大部地区秋粮进入成熟关键期，预计还有20天左右将迎来大面积收获。当前，各地各部门多措并举保障秋粮丰收。

种子是农业的芯片，选育推广优新品种，是夯实粮食高产稳产的根基。近日，在江西省樟树市的稻田里，农业专家正在对新品种水稻进行现场测产。

“最终扣除掉水分杂质，水稻的实际产量比市面上大面积应用的节水抗旱品种增产25%。”江西省农技推广中心研究员陈忠平介绍，今年江西省把500万亩中低产田作为突破口，对水稻的耐旱性、水肥高效利用效率和产量品质进行科技攻关，通过培育节水抗旱的水稻新品种，提升粮食产能。

良种播下，良法跟上。作为全国的玉米种植大省的四川，常年种植玉米面积2700多万亩，且多数处于丘陵山区。

四川达州市宣汉县玉米种植户陈元琼介绍，因为以前的技术短板，亩产仅800斤左右。“现在种植方法的提升，能使亩产量达到1600多斤。”

陈元琼所说的种植方法，是四川省农科院专家根据当地丘陵山区的土壤气候条件总结出的增温早育、增密早栽栽培技术。将每亩玉米的种植密度从2300株提升到4500—6000株，即可保温保墒，又能提高产量。统计显示：今年西南地区玉米万亩高产示范片玉米亩产较往年增产翻番。

建设农业强国，利器在科技；粮食稳产增产，根本出路也在科技。在黑龙江垦区鹤山农场“水肥一体化”应用示范田里，豆浪滚滚，豆荚饱满，籽粒充实。

这两天，农场技术人员正在利用无人机进行巡田，结合无人机卫星遥感数据及田间物联环境信息数据，通过模型算法分析判断大豆的长势和成熟度，分区域启动水肥设备进行智能变量滴灌。

农技人员拿着一株大豆让大家仔细观瞧，“大约50多个荚，估计亩产在540斤以上。”

数据显示：今年黑龙江省粮食作物播种面积超过2亿亩。目前玉米进入蜡熟期，大豆多处于鼓粒期，水稻普遍处于蜡熟期到黄熟期。“大部分地区长势良好，秋收工作将于9月下旬全面启动。”黑龙江省农业农村厅相关负责人表示。

秋粮是全年粮食生产的大头，约占全年粮食总产量的四分之三。其中，气象因素决定着秋粮的秋获进度。据中央气象台首席预报员钱永兰介绍，今年秋季气象条件总体利于秋收秋种。

分地区看，东北地区秋季气温偏高，大部地区初霜期接近常年或偏晚，有利于作物充分灌浆和单产提高。

华北北部、西北地区东北部、内蒙古中西部偏南地区降水明显偏多，需及时排涝除湿，以防土壤过湿影响秋收和适时秋播。

华北南部、黄淮北部气温接近常年或略偏高，降水接近常年或略偏多，对秋收作物后期灌浆、收获以及秋播总体有利。

中央气象台预计，9月华南沿海还将有1个—2个台风登陆，强风暴雨可能导致晚稻受淹倒伏和农田渍涝害。专家提示，需密切关注天气变化，注意农田及时排涝和扶正禾苗，保障秋粮的正常生长和收获。

(责编：方经纶、吕骞)

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