人民网记者 杜燕飞

保险业是经济社会发展的“减震器”“稳定器”。近期，中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等5家A股上市保险公司陆续发布2024年半年报。半年报显示，“服务实体经济”“做好五篇大文章”“加大科技创新”等成为上市保险公司工作重点。

半年报显示，2024年上半年，中国人保承担风险保障金额1665万亿元，支付赔款2042亿元，截至2024年6月30日，落实八项战略服务投资规模8798亿元；中国人寿服务实体经济存量投资规模超4.2万亿元，科技创新、先进制造、绿色发展领域存量投资规模超7200亿元，战略性新兴产业保险承保客户数同比增长99.2%，绿色保险承保客户数同比增长64.3%；截至2024年6月20日，中国平安累计投入近9.46万亿元支持实体经济发展，平安保险资金绿色投资规模1248.77亿元，绿色贷款余额1646.34亿元。

创新是引领发展第一动力。科技金融方面，2024年上半年，多家上市险企对接“专精特新”企业和高新技术企业保险需求，推出涵盖研发、生产、销售全流程保障的专属保险产品，并给予其融资支持。

2024年上半年，新华保险支持新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料等战略性新兴产业融合集群、专精特新企业加快发展，截至2024年6月30日，投资余额418.77亿元；中国人保支持科技自立自强投资资产规模369亿元，推广专精特新企业综合保险、产业园区保险，承保高新技术企业、专精特新企业分别为7.62万家和4.58万家。

与此同时，随着我国加速进入老龄化社会，多家上市保险公司发力养老金融，助力构建多层次养老保障体系建设。

2024年上半年，中国人保为近10亿人次提供风险保障，长护险项目服务覆盖7871万人次，第三支柱商业养老保险新单保费增长66.1%，新市民服务覆盖962万人次；中国太保“太保家园”实现13城15园布局，“太医管家”落地48个百岁居智慧体验中心；截至2024年6月30日，中国平安居家养老服务已覆盖全国64个城市，累计超12万名客户获得居家养老服务资格。

“我们参与第三支柱建设，发展个人养老金、商业养老保险业务，积累具有养老属性的保险业务准备金近4万亿元。”中国人寿相关负责人表示，大病保险、长期护理保险业务快速增长，面向特定人群和特定区域差异化产品供给力度加大。

值得一提的是，2024年上半年，在服务实体经济发展的同时，上市保险公司持续加快数字化发展，强化科技赋能保险价值链，积极探索风险减量服务，提高防灾减灾救灾能力。例如，中国人保在安责险等重点领域提供风险减量服务84.4万次，提供气象预警430.4万次，物联预警4.3万余次，升级智能风险管理平台“万象云”，夯实风险减量服务技术底座。

“我们深耕数智化转型，发挥大数据治理体系优势，通过金融与数字技术有机融合，拓展并加快推进数字劳动力等场景化应用，赋能公司高质量发展。”中国太保董事长傅帆说。

展望2024年下半年，多家上市保险公司相关负责人表示，保险行业要把长期价值增长和盈利能力提升摆在更加突出的位置，更好统筹质的有效提升和量的合理增长，强化创新驱动，做好“五篇大文章”，服务实体经济发展。

“我们要持续推动模式创新，做好财产险风险减量服务，加快推进大健康大养老生态建设。着力推进产品创新，积极研发首创原创产品，做好集团新质生产力示范项目培育。积极推动科技创新，加强自主研发能力培育，积极运用人工智能等领先技术。”中国人保集团副董事长、总裁赵鹏说。

(责编：方经纶、吕骞)

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