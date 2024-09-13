原标题：兴业银行亮相服贸会 数字人民币“解锁”更多新场景

打卡同兴圆、联动碳积分、盲盒优惠购......在这里，你既可以通过多种多样的互动方式体验数字人民币，又有机会通过“金融强国”趣味集章游收获数字人民币小超人系列周边，新潮体验应接不暇！

9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京首钢园区5号馆举行。作为数字人民币指定运营机构，兴业银行紧扣“兴业数币钱包 共兴服务贸易”主题，展现上线数字人民币钱包两年来在助力两岸融合发展、服务中小银行、支持低碳环保等方面的丰硕成果，并展出两岸融合发展金融服务“兴业福卡”“龙腾梦圆”“仰望星空”系列硬钱包，以及兴业数币小超人系列周边，吸引众多观众驻足观看、体验。

在助力两岸融合发展方面，该行在业内首推港澳台同胞实名钱包，为台胞台企提供台币兑换、工资代发、物业费缴纳、收单、债券募资等服务。同时，今年向境内网点数量最多、资产规模最大的台资银行——富邦华一银行开放输出数字人民币服务，成为全国首家支持台胞客户通过合作银行渠道升级数字人民币钱包的运营机构。

在服务中小银行方面，该行发挥同业合作优势，积极为广大中小银行提供数字人民币应用系统整体解决方案，将科技输出与个性化定制相结合，助力合作行全面解锁数字人民币应用场景。目前已签约合作银行125家，上线对接系统61家。

在支持低碳环保方面，兴业银行持续擦亮“绿色银行”底色，推进数字人民币与绿色金融融合发展。截至目前，该行发放数字人民币绿色金融贷款近百亿元，并对兴业数字人民币钱包开通或转钱、消费等行为给予碳积分奖励，助力构建绿色消费体系和数字人民币新生态。

(责编：李源)

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