当前，世界百年未有之大变局正加速演进，科技创新成为其中的关键变量。无论是新兴技术的研发，还是科技成果的转化，或是现代化产业体系的建设，都需要以金融发展与科技创新的有机耦合作为强有力的支撑。谁下好了科技创新这步先手棋，谁就能占领先机、赢得优势。

在充满挑战和机遇并存的重要发展阶段，产品研发和企业发展离不开大量资金的持续注入。中信银行围绕科技企业需求，通过引入股权投资资金，提供贷款、现金管理和私行服务，为企业量身定制专项服务方案，助力提升技术研发和产业落地步伐。

乘势而上，坚定不移落实国家战略部署

在新一轮科技革命和产业变革中，我国已踏上建设科技强国的新征途。发展科技金融既是政治任务和社会责任，也是金融机构看清产业向新、政策革新、企业创新的时代大势后的主动选择。

中信银行把贯彻国家创新驱动发展战略，引导金融资源向实体经济和科技创新领域集聚，精准滴灌科技型企业作为初心己任，在持续探索金融服务科技企业创新模式上攻坚克难、乘势而上。专精特新“小巨人”企业服务覆盖度近七成，为培育新质生产力注入了金融“活水”。

全局谋划，向新而行。中信银行创建投贷联动“积分卡”审批模式，优化科技因素得分，从评估财务“三张报表”到评估创新要素“第四张报表”，为数千家科技企业提供资金“及时雨”。

精准滴灌，价值领航。中信银行聚焦重大战略、重点领域和薄弱环节，将金融服务融入国家科技政策战略链条，深度参与专精特新、创新积分制等专项工作，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，为实体经济提供更加高效适配的资金和服务支持。

行动有力，使命必达。今年4月，人行联合科技部等推出科技创新再贷款，中信集团和银行党委第一时间谋篇布局，一个月内实现满足再贷款要求的贷款投放数千万元。截至目前已在深圳、南京、杭州、合肥、郑州、宁波、武汉等区域实现再贷款首单或股份制银行首单项目落地，以专业服务与“首贷”企业在推动科技创新的道路上并肩同行。

蓄势而进，多点布局筑牢高质量发展根基

不同于传统企业，科创企业的发展模式普遍具有轻资产、高技术、高成长、高不确定性等特征，加之缺少传统抵质押物，导致其融资需求、金融服务需求与传统金融服务体系的供给存在一定的错位。

解决科创企业融资难、融资贵问题无疑是写好科技金融大文章的关键一环。中信银行聚焦全周期、全产品、全方位，提升金融供给质量，赋能实体经济高质量发展，打造了专项考核、专业审批、专职尽职免责、专业风险评级、专门资源保障、专属产品创新“六专机制”，推动科技金融赛道建设全面提速。

在机构设置上，中信银行总行和12家分行设立科技金融中心，遴选近200家科技金融先锋军支行，打造专业化敏捷体系。

在产品创新上，中信银行基于资本市场九大类产品体系，推出服务科技企业全生命周期产品组合，致力于为各类科技主体提供全链条、全生命周期的综合金融服务。

在风险控制上，中信银行在科技金融领域深入贯彻行业研究、授信政策、审批标准、营销指引、资源配置“五策合一”，坚持投研驱动，在提升业务人员信贷能力的基础上释放科技金融业务的生产力，以专业服务严守金融安全底线，为科技与金融“双向奔赴”保驾护航。

聚势而强，融商融智推进“科产融”融合互促

发展科技金融，不能仅靠单打独斗，更要学会“借力”。中信银行不断发挥体系引领、投行驱动、多元生态、协同联动 “四大支撑”，持续推进科技金融业务发展，提升对科技企业支持力度，打造了差异化、特色化的科技金融“中信范式”。

精准拓圈强链。中信银行强化与政府部门战略对接，为科技企业提供全方位政策支持；加强与要素市场合作，从政策端助力客户资本运作；探索科研院所合作模式，与高校院所推进科技成果转化融资，将服务链条向更早、更硬企业延伸。

协同优势赋能。中信银行汇集集团内优势资源成立投行子委员会及18个区域分会，整合集团内股权投资平台成立中信股权投资联盟，不断完善协同联动顶层设计。遵循“一个中信，一个客户”原则，发挥集团金融“全牌照”优势，“股债贷保”联动，形成“投研-投资-投行-商行”接力式服务方案。

打造专属服务。在资金资源方面，深化与私募创投、产业资本等主体合作，助力“投早、投小、投长期、投硬科技”，围绕科技创新高地，支持关键企业。在渠道资源方面，与咨询公司、评估公司、律师事务所、会计师事务所等协同联动，为科技主体提供公司治理、税务筹划、投融资策略、资本运作，以及股东财富管理等“金融+咨询”全方位专业服务。

中信银行相关负责人表示，后续将继续坚定落实党中央决策部署，坚守金融初心，践行金融使命，围绕服务实体经济的核心任务，主动担当，积极破局，做好科技金融“大文章”，积极培育金融新质生产力，为现代化产业体系建设贡献力量。

(责编：董童、李源)

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