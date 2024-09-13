人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中信银行：全局谋划、向新而行 做好科技金融大文章

2024年09月13日15:42 | 来源：人民网
小字号

当前，世界百年未有之大变局正加速演进，科技创新成为其中的关键变量。无论是新兴技术的研发，还是科技成果的转化，或是现代化产业体系的建设，都需要以金融发展与科技创新的有机耦合作为强有力的支撑。谁下好了科技创新这步先手棋，谁就能占领先机、赢得优势。

在充满挑战和机遇并存的重要发展阶段，产品研发和企业发展离不开大量资金的持续注入。中信银行围绕科技企业需求，通过引入股权投资资金，提供贷款、现金管理和私行服务，为企业量身定制专项服务方案，助力提升技术研发和产业落地步伐。

乘势而上，坚定不移落实国家战略部署

在新一轮科技革命和产业变革中，我国已踏上建设科技强国的新征途。发展科技金融既是政治任务和社会责任，也是金融机构看清产业向新、政策革新、企业创新的时代大势后的主动选择。

中信银行把贯彻国家创新驱动发展战略，引导金融资源向实体经济和科技创新领域集聚，精准滴灌科技型企业作为初心己任，在持续探索金融服务科技企业创新模式上攻坚克难、乘势而上。专精特新“小巨人”企业服务覆盖度近七成，为培育新质生产力注入了金融“活水”。

全局谋划，向新而行。中信银行创建投贷联动“积分卡”审批模式，优化科技因素得分，从评估财务“三张报表”到评估创新要素“第四张报表”，为数千家科技企业提供资金“及时雨”。

精准滴灌，价值领航。中信银行聚焦重大战略、重点领域和薄弱环节，将金融服务融入国家科技政策战略链条，深度参与专精特新、创新积分制等专项工作，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，为实体经济提供更加高效适配的资金和服务支持。

行动有力，使命必达。今年4月，人行联合科技部等推出科技创新再贷款，中信集团和银行党委第一时间谋篇布局，一个月内实现满足再贷款要求的贷款投放数千万元。截至目前已在深圳、南京、杭州、合肥、郑州、宁波、武汉等区域实现再贷款首单或股份制银行首单项目落地，以专业服务与“首贷”企业在推动科技创新的道路上并肩同行。

蓄势而进，多点布局筑牢高质量发展根基

不同于传统企业，科创企业的发展模式普遍具有轻资产、高技术、高成长、高不确定性等特征，加之缺少传统抵质押物，导致其融资需求、金融服务需求与传统金融服务体系的供给存在一定的错位。

解决科创企业融资难、融资贵问题无疑是写好科技金融大文章的关键一环。中信银行聚焦全周期、全产品、全方位，提升金融供给质量，赋能实体经济高质量发展，打造了专项考核、专业审批、专职尽职免责、专业风险评级、专门资源保障、专属产品创新“六专机制”，推动科技金融赛道建设全面提速。

在机构设置上，中信银行总行和12家分行设立科技金融中心，遴选近200家科技金融先锋军支行，打造专业化敏捷体系。

在产品创新上，中信银行基于资本市场九大类产品体系，推出服务科技企业全生命周期产品组合，致力于为各类科技主体提供全链条、全生命周期的综合金融服务。

在风险控制上，中信银行在科技金融领域深入贯彻行业研究、授信政策、审批标准、营销指引、资源配置“五策合一”，坚持投研驱动，在提升业务人员信贷能力的基础上释放科技金融业务的生产力，以专业服务严守金融安全底线，为科技与金融“双向奔赴”保驾护航。

聚势而强，融商融智推进“科产融”融合互促

发展科技金融，不能仅靠单打独斗，更要学会“借力”。中信银行不断发挥体系引领、投行驱动、多元生态、协同联动 “四大支撑”，持续推进科技金融业务发展，提升对科技企业支持力度，打造了差异化、特色化的科技金融“中信范式”。

精准拓圈强链。中信银行强化与政府部门战略对接，为科技企业提供全方位政策支持；加强与要素市场合作，从政策端助力客户资本运作；探索科研院所合作模式，与高校院所推进科技成果转化融资，将服务链条向更早、更硬企业延伸。

协同优势赋能。中信银行汇集集团内优势资源成立投行子委员会及18个区域分会，整合集团内股权投资平台成立中信股权投资联盟，不断完善协同联动顶层设计。遵循“一个中信，一个客户”原则，发挥集团金融“全牌照”优势，“股债贷保”联动，形成“投研-投资-投行-商行”接力式服务方案。

打造专属服务。在资金资源方面，深化与私募创投、产业资本等主体合作，助力“投早、投小、投长期、投硬科技”，围绕科技创新高地，支持关键企业。在渠道资源方面，与咨询公司、评估公司、律师事务所、会计师事务所等协同联动，为科技主体提供公司治理、税务筹划、投融资策略、资本运作，以及股东财富管理等“金融+咨询”全方位专业服务。

中信银行相关负责人表示，后续将继续坚定落实党中央决策部署，坚守金融初心，践行金融使命，围绕服务实体经济的核心任务，主动担当，积极破局，做好科技金融“大文章”，积极培育金融新质生产力，为现代化产业体系建设贡献力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
制造业向“新”而行 激发高质量发展新动能
　　逐“绿”而动，向“新”而行。近年来，灯塔工厂、未来工厂、绿色工厂等不断涌现，新型工业化步伐加快，制造业转型升级持续推进，我国经济高质量发展动能澎湃。…
烟台港中非班轮年发运量首次突破200万吨
　　人民网北京9月13日电（记者王震）据海关总署消息，统计数据显示，今年前8个月，烟台港中非班轮件杂货发运量已达217.5万吨，同比增长超3倍，这是烟台港中非班轮年发运量历史首次突破200万吨。自2015年开通以来，烟台港中非班轮航线已累计完成对非洲设备物资发运量近800万吨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部