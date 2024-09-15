原标题：提升科学素质 激发创新自信

从人工合成淀粉到中国散裂中子源，从夸父高动态人形机器人到高温气冷堆，从“地壳一号”到“奋斗者”号……在2024年全国科普日主场活动上，一系列科技成果集中亮相。

科技日报记者14日从中国科协获悉，9月15日—25日，2024年全国科普日主场活动在国家科技传播中心、中国科技馆举行，活动主题是“提升全民科学素质 协力建设科技强国”。

中国科协青少年科技中心有关负责人介绍，主场活动主要由5个部分组成，包括“协力共筑强国梦——全国科普日 大家齐行动”展览、“新兴科技助发展——新质生产力科普展”、“科学家精神耀九州——科学文化系列展览”、“文明薪火永传承——中轴线上的古代科技专题展”、“青春报国正当时——青年创新实践作品展”，共有70家单位（机构）的95个项目参展。

在“新兴科技助发展——新质生产力科普展”上，“人造太阳”全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）、月球科研站、“天问一号”、下棋机器人等展项引人关注。

北京交通大学物理演示与探索实验室的参展项目叫“好玩的物理学”，展示了“挑战杯”学生竞赛作品等，旨在通过虚拟仿真、实验仪器设备等激发青少年对物理学的兴趣。

北京交通大学物理科学与工程学院副教授陈征告诉记者，新时代的科普工作理念有了重要转变。

“具体体现在教育科技人才一体推进的两个重要环节。一是在人才培养和创新文化培育方面，从知识补课阶段转向价值引领阶段，更加注重培育科学思维和弘扬科学精神。科普与科学教育同频共振，助力培养创新人才、培育创新文化。二是在成果向新质生产力转化方面，除了传播基础科学知识，呈现前沿科技成果，激发创新自信，还要积极以科普手段推动科技创新成果转化落地，让科普为科创赋能。”他说。

模数化的比例关系、严谨计算的对称布局、天坛圜丘坛的声学效应……“文明薪火永传承——中轴线上的古代科技专题展”彰显了中轴线蕴含的科技内涵。

“在这个展览中，观众不仅可以感受天人合一的哲学智慧，领略古代建筑技艺的精湛与辉煌，还可以见证力学与声学的巧妙融合。”北京科学中心策展开发部副部长宋南迪说。

陈列在中国科技馆的“星耀中国 科创未来”展览，弘扬了大庆精神、“两弹一星”精神、科学家精神以及极地精神。

在主场活动的展览中，科学知识鲜活生动，科技成果精彩纷呈，科学精神熠熠生辉。中国科技馆展览设计中心副主任陈明晖向记者介绍：“我们在策展时明确，展览不仅要弘扬科学家精神、科普相关领域的知识，还要反映我国科技事业中的重大成就，激发创新自信。”

(责编：郝帅、申佳平)

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