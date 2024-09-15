锚定新赛道，闽港科创合作“并船出海”
星云智慧（福建）能源科技有限公司携手香港蓝鲸新能源投资有限公司，加速在香港特区建设光储充检智能超充站；宁德时代新能源科技股份有限公司加快在香港科学园布局国际研发中心，计划总投资超12亿元……近日，“闽港科创面对面”2024闽港新能源创新技术推介专场活动在福建厦门举行。
记者在会上获悉，近年来，按照福建省委省政府的统一部署，闽港科技交流与产业合作持续深化，星云智慧、宁德时代等一批新能源、新材料领域的龙头企业，紧紧抓住闽港科技合作新机遇，推动闽港科技创新合作“并船出海”，加快拓展国际市场。
“闽港两地在新能源领域技术创新与产业合作具有坚实的基础。”福建省科技厅党组成员、副厅长陈虔在活动致辞时表示。
作为内地科技企业进军海外市场的窗口，香港拥有国际科技创新资源优势和合作经验。此前，《香港氢能发展策略》发布，将“聚焦新能源科技产业发展”作为未来发展的四大策略领域之一。而福建作为传统制造业大省，近年来大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业，拓宽新赛道、壮大产业链。
陈虔介绍，目前福建在新能源领域展现出强劲发展势头，福州大学氨能源催化创新团队在国际上率先突破以氨为储氢介质的“氨—氢”储能与发电技术；嘉庚创新实验室自主研发的制氢装备入选全国第三批能源领域首台（套）重大技术装备；东方电气（福建）创新研究院突破了海水原位直接电解制氢关键技术；宁德时代、海辰储能、安泰新能源等8家闽企入围2023全球新能源企业500强。
科技创新是发展新质生产力的核心要素。如何协同福建与香港发展新质生产力，共同为国家推进高质量发展作出更大贡献？香港贸易发展局华南首席代表黄天伟认为，香港与福建应积极推动政产学研创新要素集聚成势，布局未来产业，推动闽港科技成果转移转化，深化两地在创新技术领域的交流与合作。
立足两地的发展优势，深入对接粤港澳大湾区创新资源，福建省科技厅携手香港贸易发展局不断在科技创新引领产业创新上下功夫。继2023年双方联合举办“闽港智慧城市创新技术推介会”之后，今年再次围绕新能源科技创新专题开展面对面推介对接活动。
“从科研到应用再到市场，我们要引导科技企业积极探索新能源赛道上的合作机遇，共同开启闽港两地新能源科技创新和产业合作新蓝图。”福建省科技厅对外合作处处长李海明说，通过推动技术、产业、投资、金融深度融合，福建打造“‘香’约福‘见’闽港科技创新合作”品牌活动，加快闽港科技创新合作常态化发展步伐。
2023年9月，香港理工大学晋江技术创新研究院落地建设，与晋江拓普旺防霉材料有限公司共建联合实验室。港理大（晋江）创业中心于今年8月启动运营，首批5家企业入驻培育孵化。
本次活动以“‘香’约福‘见’科技点亮新能源”为主题，由香港贸易发展局与福建省科技厅共同主办、福建省对外科技交流中心承办、厦门火炬高新区产业联合会协办，香港科技大学、香港科学园、信和集团、海辰储能、星云电子等闽港两地高校院所、新能源企业的专家代表参会。
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