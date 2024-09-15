原标题：百度梁志祥：从“人机对话”到“人人对话”，智能体是大模型最重要的发展方向

“过去一年，人工智能出现了新的发展趋势，智能体成为大模型最重要的发展方向。”近日，百度集团资深副总裁梁志祥在第十三届中国知识产权年会上表示，尤其是基于大模型生成的智能体，真正实现了从“人机交互”到“人人交互”，不仅能成为企业的“金牌员工”和用户的“专属助理”，而且搭建门槛低、易分发，让每个人都能成为人工智能时代的创造者。

不过，梁志祥也指出，当前大模型之战才刚刚开始，在能力和成本方面的差距也越来越大、竞争也将更加激烈。

从“人机交互”到“人人对话”

为什么智能体是生成式人工智能的最前沿？麦肯锡报告显示，过去的一年里，Google、Microsoft、OpenAI都将智能体作为大模型最重要的应用场景。

“智能体正在推动‘人机交互’模式向‘人人对话’模式的深刻变革。”梁志祥分析，智能体实现了深度学习和自我进化，已经能够模拟出更加贴近人类真实对话的方式。

凭借大模型的理解，逻辑，生成，记忆能力，智能体不仅能够理解复杂的语义关系，还能根据上下文进行智能推理和情感分析，使得人机对话变得如同“人与人”之间的交谈一样流畅自然。智能体还能够瞬间满足用户所有的诉求，甚至跨领域回答复杂问题。

在服务场景中，智能体可以随时在线，实现100%的深夜响应率。面对用户的各种专业问题，智能体也能做到听得懂、问不倒。以一个真实故事为例，当一位用户在遇到难题后，向智能体发起咨询，持续聊了5个小时，进行了288轮对话。目前，商家智能体每天提供的专业回答数量，已经超过250万。

在商品场景中，大模型还让智能体拥有了AI大脑，能和用户深度互动。如慧播星电商数字人这样的智能体，实现了直播间完全智能化、无人化和全托管。

智能体的价值还远不止于此。当今社会，数据已经成为新的生产要素，而智能体则是挖掘数据价值、释放生产力的关键工具。

通过大模型对海量数据的处理和分析，智能体能够为企业提供更加精准的市场预测、客户洞察和决策支持。这种生产力不仅能够提升企业的运营效率，还为其在激烈的市场竞争中赢得先机。

樱桃好吃，树也要好栽

当前，行业已经清晰地看到了大模型的发展的趋势——从管理日程安排的虚拟助手，到客户服务，再到自动驾驶汽车的复杂操作，智能体正参与到生活的各个方面，帮助处理特定任务或扮演角色。

不过，智能体虽好，如何让用户更愿意用、更容易用，是大模型应用过程中面临的共同问题。

对此，梁志祥打了一个生动的比方——“樱桃好吃树难栽”，而决定“树难栽”与否的关键是“分发”。

“如果智能体像樱桃一样，不仅好吃而且树也很好栽，让每个人能够很容易生成自己的智能体，并且把智能体精准、高效地分发给合适的用户，才能真正释放价值。”梁志祥认为，只有把 AI原生应用开发和分发门槛打下去，才能涌入更多的参与者、创新者。

在智能体开发上，文心智能体平台将开发门槛降到最低，无需新硬件或大量额外的训练数据，就能快速搭建起自己的智能体应用。这种低门槛的特性也使得智能体在各行各业都得到了广泛的应用和推广，真正实现了“一句话开发智能体”。

目前，百度文心智能体平台已经吸引了10万家企业、60万名开发者，覆盖了上百个应用场景，无论个人，还是企业、机构，都能打造自己的智能体。

而在智能体分发上，百度形成了以搜索为代表的智能体分发池。开发者仅需一次开发，便能触及百度搜索及文小言、小度、贴吧、网盘等百度的多样化、多终端场景，从而实现分发效果最大化。目前，智能体在百度生态的分发量大幅增加，8月日均分发量突破了千万。

“想象即现实，人人都是智能体开发者。”梁志祥展望未来并表示：“新的技术还在不断产生、不断涌现，明年的大模型只会发展得更加优秀、更加超乎每个人的想象！”

(责编：崔元苑、李源)

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