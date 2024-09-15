原标题：8月份经济运行延续稳中有进

9月14日，国家统计局发布了国民经济运行数据。数据显示，8月份，各地区各部门加强宏观调控，着力推动高质量发展，生产需求继续恢复，就业物价基本稳定，高质量发展持续推进。

“总的来看，8月份经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进。但也要看到，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。下阶段，要加快落实各项改革任务和政策举措，巩固经济持续回升向好基础。”国家统计局新闻发言人刘爱华在9月14日举行的国新办新闻发布会上说。

主要经济指标规模稳步扩大

“8月份，各地区各部门出台一系列有效举措，经济运行延续稳中有进发展态势。”刘爱华在会上表示。

从农业看，今年早稻产量基本保持稳定,目前秋粮长势总体正常，生猪养殖效益也在好转，存栏和出栏均有增加。从工业看，8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，装备制造业持续发挥“压舱石”作用，产业升级、新旧动能转换趋势不断显现。从服务业看，8月份服务业生产指数同比增长4.6%，在暑期出游的带动下，住宿和餐饮业增速比上月有所加快。

从消费看，8月份社会消费品零售总额同比增长2.1%，其中餐饮收入增长3.3%，比上个月加快0.3个百分点。从投资看，1至8月份固定资产投资同比增长3.4%，其中高技术产业投资增长10.2%，连续六个月保持两位数增长，为新动能培育发展提供了有力支撑。

在世界经济复苏放缓、全球制造业景气度持续走弱背景下，8月份我国货物进出口总额同比增长4.8%，月度规模创历史同期新高。

刘爱华指出，从前8个月总体情况看，主要指标规模稳步扩大，增速基本稳定，这表明当前我国经济运行“稳”的态势没有改变。

数字消费、绿色消费、健康消费渐成热点

三季度以来，中央加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，各地陆续出台了实施细则，随着这些政策逐渐发力显效，市场销售规模继续扩张，总体延续恢复态势。1至8月，社会消费品零售总额同比增长3.4%，与1至7月份基本持平。

服务消费保持较快增长，餐饮收入增速回升。1至8月份，服务零售额同比增长6.9%，增速快于同期商品零售额3.9个百分点，服务零售全部类别都实现正增长，暑期旅游出行活跃，文旅需求旺盛，体现了服务消费的发展潜力。国铁集团数据显示，7、8月份全国铁路共发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，创暑运旅客发送量新纪录。

新型消费比较活跃。随着居民生活水平的提高和消费观念的变化，数字消费、绿色消费、健康消费日渐成为消费新时尚、新热点。8月份，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长14.8%，比7月份加快2.1个百分点，高能效等级家电、智能家电等产品销售增长较快。

“在一系列扩内需、促消费政策作用下，商品和服务供给质量水平持续提升，消费政策不断完善优化，新型消费和服务消费加快增长，这些都有利于消费需求潜力加快释放，消费恢复基础得到进一步巩固。”刘爱华表示。

新兴领域发展潜能不断释放

“尽管外部环境复杂严峻，国内有效需求不足等问题仍存在，但支撑高质量发展的要素条件不断累积增多，一些新的有利条件也将发挥作用，为应对各种风险挑战提供了有力支撑，经济运行有望继续延续稳中有进的发展态势。”刘爱华表示。

我国正处于转型升级的关键时期，创新引领带动作用不断增强，新质生产力加快培育和发展，新业态和新模式都展现出比较强的潜力和活力，逐渐成为经济新的增长点。1至8月，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.9%，新能源汽车产量增长31.3%，服务机器人产量增长25.4%。随着新兴领域发展潜能不断释放，新优势不断塑造巩固，经济发展空间将进一步延伸拓展。

国内需求有望持续增长。从投资看，今年以来投资规模在持续扩大，其中制造业投资明显快于全部投资增长，高技术领域投资增势比较好。同时，在大规模设备更新政策带动下，设备工器具购置投资对全部投资增长的贡献率达六成以上，为投资增长提供重要支撑。从消费看，随着中秋、国庆节假日到来，居民旅游出行等消费需求有望进一步激发，加上消费品以旧换新政策进一步显效发力，稳就业促增收相关政策持续落实，消费有望继续扩容提质。

(责编：郝帅、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经