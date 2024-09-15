原标题：当好科学传播“第一发球员”

前不久，“科学与中国——千名院士·千场科普”行动一周年系列科普活动在京举行。当天，2023年度国家最高科学技术奖获得者李德仁院士、薛其坤院士，以及神舟飞船首任总设计师戚发轫院士，分别为大家带来精彩纷呈的科普报告。

科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。20余年开展科普活动2000余场次，“科学与中国”院士专家巡讲活动既是我国科普事业蓬勃发展的一个缩影，又为广大科技工作者积极投身科普事业作出表率。

科普发展水平的高低不仅直接关乎公民科学素质水平，也在一定程度上决定着一个国家的科学技术水平和民族创新能力。党的十八大以来，我国科普事业取得长足进步，但公民科学素质总体水平偏低，发展不平衡不充分的问题仍然存在。面向未来，以高质量科普助力科技创新，为建设世界科技强国凝聚起磅礴伟力，呼唤更多科技工作者参与其中。

目前，我国有180多万名科普专职、兼职人员。然而，与快速增长且日益多元化的科普需求相比，科普人才供给的规模与质量仍有较大缺口。广大科技工作者长期奋战在科学研究前沿一线，具备做科普的天然优势。广大科技工作者应以提高全民科学素质为己任，主动担负起科学传播“第一发球员”职责，聚焦青少年等重点人群，聚焦乡村等薄弱环节，聚焦社会公众关切的科学热点，聚焦一些甚嚣尘上的“伪科学”“反科学”，把科学知识、科学方法、科学思想、科学精神传播到广阔的祖国大地上。

科普不是“小儿科”，而是一门需要学习的“大学问”。当下，科普的内涵、形式、手段、需求等都发生了显著变化，对科普工作者的能力素质提出了更高要求，既需要拥有丰富的专业知识，保证科普内容的科学性，又要注意掌握“翻译”的技巧，平衡好科普内容的专业性与通俗性、知识性与趣味性。同时，还要主动适应信息传播方式等方面的新变化，不断加强新媒体传播技巧、视频制作等方面的学习，针对不同的科普对象积极开展更有成效的科学普及。

科技创新、科学普及是实现创新发展的“两翼”。没有全民科学素质的普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军。期待更多科技工作者支持并积极参与科普事业，发挥专长和优势，努力创造出更多内容优质、群众喜闻乐见的高质量科普作品。

(责编：郝帅、申佳平)

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