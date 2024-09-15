原标题：携手打造全球服务贸易“生力军”

“高兴上班 平安回家”——北京首钢园四高炉上留存的标语充满怀旧气息。如今，这座城市重工业遗迹有了“2024年服贸会1号馆”的新身份，穹顶之下，环境服务专题展区展示着新产品、新装备、新应用，见证着四高炉焕发新生。

正在北京举行的2024年中国国际服务贸易交易会，新质生产力无疑是最突出亮点。从卫星互联网、大数据和算力，到数字文旅、智慧教育、智慧体育，一系列“新而专”的展览，汇聚了不同行业发展的最新成果，是中国在全球服务贸易领域不断攀升的生动体现。

服贸会见证了中国服务业和服务贸易的高质量发展。新时代以来，中国大力推进高水平对外开放，服务贸易蓬勃发展，向新而行。2012至2023年，以美元统计，中国服务贸易年均增速6.2%，高于全球平均增速和中国同期货物贸易增速。2023年，知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重提升至41.4%，其中，知识密集型服务出口占服务出口总额的比重达57.5%，出口竞争力和“含金量”都不断提高。

联合国工发组织副总干事乌加兹·埃斯特拉达·塞西莉亚说，中国的最新数据彰显了中国服务业的巨大潜力，尤其在服务业与制造业融合方面。希腊前外交部长乔治·卡特鲁加洛斯认为，中国在推动现代化生产力发展、能源转型等尖端技术领域处于全球领先地位，技术的快速进步与服务贸易的发展相得益彰，共同推动全球经济繁荣与进步。

服贸会拉紧了中外合作纽带。自2012年创办以来，服贸会已累计吸引197个国家和地区的90余万家展客商参展参会。本届服贸会上，80多个国家和国际组织以政府或总部名义设展办会，13个国家和国际组织首次独立线下设展，西门子、谷歌、亚马逊等诸多世界500强及行业龙头企业积极参展。

“通过数字技术为重资产行业以绿色方式降本增效”“未来材料的开发与循环经济”“科技艺术赋能品牌服务”……服贸会上，中外嘉宾齐聚一堂，围绕服贸发展的前沿话题探讨技术合作、标准制定，携手探索如何通过科技创新进一步为服贸赋能。通过这个全球服贸合作的盛会，各国携手合作，共享发展机遇，为推动世界经济增长、增进各国人民福祉持续注入强劲动能。挪威驻华大使馆公使衔参赞龚恺雅表示，服贸会作为全球服务贸易合作的顶级平台，为挪威企业开拓市场、寻找合作伙伴提供了宝贵机会。近年来，中挪两国在科技创新、金融服务、海洋经济等领域合作持续升温，蕴藏着巨大机遇。

“全球服务 互惠共享”——不仅是本届服贸会的主题，也是全球服贸合作的应有之义。近年来，受地缘政治影响，一些主要经济体贸易保护主义愈演愈烈，贸易壁垒增多，造成国际服务贸易交易成本居高不下，对世界贸易格局和经济复苏带来严峻挑战。在此背景下，中国始终顺应经济全球化大趋势，坚持扩大开放，深化合作，引领创新。

截至今年8月，与中国有服务贸易往来的国家和地区达到200多个，中国与15个国家签署了服务贸易合作协议。中国政府近期出台的《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，明确了5方面20项重点任务，致力于通过创新提升服务贸易，以高水平开放推动服务贸易高质量发展，加快建设贸易强国，为促进全球服务业和服务贸易发展注入强大动能。

服贸会已成功举办十届，鲜明的开放属性一以贯之。服贸会同进博会、广交会、消博会等一同构成的展会矩阵，成为世界见证中国改革不停顿、开放不止步和中国式现代化建设全面推进的重要窗口。中国将同世界各国一道，顺应经济全球化大趋势，共享机遇、共商合作、共促发展，为推动世界经济增长、增进各国人民福祉贡献力量。

(责编：郝帅、申佳平)

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