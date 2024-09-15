原标题：中国内地人工养殖牦牛肉制品首次供港

中新社西宁9月14日电 (记者 孙睿)9月14日，来自青海果洛的养殖牦牛肉制品通过航空客运航班“腹舱带货”的方式从西宁曹家堡国际机场起飞发往香港。这是中国内地人工养殖牦牛肉及其制品获得香港地区准入后，首批供港的养殖牦牛肉制品。

青海是世界四大无公害超净区、中国五大牧区之一，地处高原，具有日照充沛、气候冷凉干燥、病虫害少、种质优良等比较优势，为打造生态有机农牧业提供了得天独厚的有利条件。近年来，青海加快培育牦牛、藏羊、青稞、冷水鱼等物种独特、种养天然的优质有机农畜产品，不断扩大绿色、有机、高品、安全的优质特色产品供给，持续提升农产品附加值。

随着牦牛人工养殖产业的发展壮大，越来越多的青海本地企业也将眼光投向了海外市场，香港作为连接中国内地与全球市场的重要枢纽，成为青海人工养殖牦牛肉“出海”的关键一站。2024年8月，经多方努力，人工养殖牦牛肉及其制品成功获得进入香港市场的“通行证”。

西宁海关相关负责人表示，人工养殖牦牛肉及其制品成为冷凉蔬菜后青海又一项重点培育的供港产品，对相关企业及地区开拓海外市场起到积极促进作用。(完)

(责编：郝帅、申佳平)

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