人民网北京9月15日电 （欧阳易佳）据水利部预报，今年第13号台风“贝碧嘉”将于16日凌晨至上午在浙江台州到江苏启东一带沿海登陆。受其影响，中秋期间（9月15日至17日）江南、江淮、黄淮西部等地将有大到暴雨，暴雨区内浙江杭嘉湖区及沿海甬江姚江慈江，安徽青弋江支流王村河徽水、水阳江支流东津河华阳河等中小河流可能发生超警以上洪水；此外，正逢天文大潮，浙江、上海等地沿海部分潮位站可能超警戒。受天文大潮叠加台风和风暴潮增水影响，沿海河流洪水下泄受顶托明显。

中国气象局公共气象服务中心气象服务副首席冯蕾认为，强度达到强台风级以上或超强台风级的台风灾害影响较大。9月15日到17日，受台风“贝碧嘉”带来的强降雨影响，浙江、江苏、上海、安徽等地的沪昆、常山、沈海、沪渝、京沪、沪陕、京台、杭瑞、济广、沪蓉等高速公路受到严重影响。道路积水风险高，同时，强降雨可能诱发路面塌方，道路水毁等次生灾害，易发生交通阻断。

9月14日18时，水利部针对上海、江苏、浙江、安徽等四省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求相关水利部门和流域管理机构密切监视台风移动路径，加强监测预报预警，强化会商研判、应急值守和信息报送，科学精准开展水工程防洪调度，切实落实水库和在建工程安全度汛措施，病险水库原则上一律空库运行，突出抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，及时发出预警信息，特别是要聚焦施工工区、旅游景区、农家乐等山洪风险点位及区域，果断转移危险区域群众，确保人民群众生命财产安全。

(责编：郝帅、吕骞)

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