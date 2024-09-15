人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部针对沪苏浙皖4省市启动洪水防御Ⅳ级应急响应

2024年09月15日12:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月15日电 （欧阳易佳）据水利部预报，今年第13号台风“贝碧嘉”将于16日凌晨至上午在浙江台州到江苏启东一带沿海登陆。受其影响，中秋期间（9月15日至17日）江南、江淮、黄淮西部等地将有大到暴雨，暴雨区内浙江杭嘉湖区及沿海甬江姚江慈江，安徽青弋江支流王村河徽水、水阳江支流东津河华阳河等中小河流可能发生超警以上洪水；此外，正逢天文大潮，浙江、上海等地沿海部分潮位站可能超警戒。受天文大潮叠加台风和风暴潮增水影响，沿海河流洪水下泄受顶托明显。

中国气象局公共气象服务中心气象服务副首席冯蕾认为，强度达到强台风级以上或超强台风级的台风灾害影响较大。9月15日到17日，受台风“贝碧嘉”带来的强降雨影响，浙江、江苏、上海、安徽等地的沪昆、常山、沈海、沪渝、京沪、沪陕、京台、杭瑞、济广、沪蓉等高速公路受到严重影响。道路积水风险高，同时，强降雨可能诱发路面塌方，道路水毁等次生灾害，易发生交通阻断。

9月14日18时，水利部针对上海、江苏、浙江、安徽等四省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求相关水利部门和流域管理机构密切监视台风移动路径，加强监测预报预警，强化会商研判、应急值守和信息报送，科学精准开展水工程防洪调度，切实落实水库和在建工程安全度汛措施，病险水库原则上一律空库运行，突出抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，及时发出预警信息，特别是要聚焦施工工区、旅游景区、农家乐等山洪风险点位及区域，果断转移危险区域群众，确保人民群众生命财产安全。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字技术创新升级 服贸新生态助力经济加速跑
　　近年来，我国数字经济蓬勃发展，低空经济加速起飞，大模型应用不断落地，智算产业持续火爆，科技赋能作用凸显，新技术、新场景不断涌现。 2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）于9月12日至16日在北京举办。…
水利部针对沪苏浙皖4省市启动洪水防御Ⅳ级应急响应
　　人民网北京9月15日电 （欧阳易佳）据水利部预报，今年第13号台风“贝碧嘉”将于16日凌晨至上午在浙江台州到江苏启东一带沿海登陆。受其影响，中秋期间（9月15日至17日）江南、江淮、黄淮西部等地将有大到暴雨，暴雨区内浙江杭嘉湖区及沿海甬江姚江慈江，安徽青弋江支流王村河徽水、水阳江支流东津河华阳河等中小河流可能发生超警以上洪水；此外，正逢天文大潮，浙江、上海等地沿海部分潮位站可能超警戒。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部