原标题：我国首套氢膨胀5吨/天氢液化系统正式发布

我国首套氢膨胀5吨/天氢液化系统近日在北京发布。该系统由中国航天科技集团六院101所、航天氢能科技有限公司联合研制，于8月18日成功产出液氢，在满工况运行过程中，各工艺设备运行稳定，冷箱各节点参数与设计参数高度匹配，各项性能指标均优于设计值，是继2021年9月，2吨/天氦膨胀制氢液化冷箱研制成功之后，在氢液化领域的又一里程碑式成果。

氢能储运是氢能产业的重要环节，关系到氢能利用的安全性和经济性。液氢作为重要的储运技术路线，相比目前主流的高压储氢技术，具有密度高、运输半径大的优势。相关技术的每一次进步，都将推动氢能产业向前迈进一大步。因此，开发大规模低能耗氢液化工艺以及装备成为发展液体储运装配技术的关键。

据介绍，该系统攻克了氢克劳德循环氢液化工艺流程设计、大型高效连续性正仲氢转化换热技术、高速气浮轴承氢气透平膨胀机、大型深低温卧式冷箱分区集成工艺以及变工况自适应一键启停控制逻辑等五大关键核心技术。系统的成功运行提升了我国液氢工业生产领域技术和装备的自主可控能力，进一步提升了我国大规模低温氢液化工艺装备技术水平，为更大规模氢液化系统的开发奠定了坚实基础，推动了我国液氢产业技术进步。后续，航天六院将携手有关企业，依托该系统构建起一整套民用液氢产业体系，实现液氢技术在商业应用端成功起步。

(责编：郝帅、杨迪)

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