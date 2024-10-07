人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

积极培育新的就业增长点

2024年10月07日08:39 | 来源：经济日报
小字号

原标题：积极培育新的就业增长点

就业，一头连着经济大局，一头连着民生冷暖。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求“健全高质量充分就业促进机制”，日前发布的《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》提出“增强现代化产业体系就业协同性”。可见，推动经济社会发展与促进就业协调联动具有重要战略意义。

促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。“充分”意味着量的扩大，就是要想方设法创造更多就业机会、千方百计扩大就业容量；“高质量”意味着质的提升，就是要进一步增强就业的适配性稳定性，维护劳动者权益，提供更加可靠的社会保障。

解决就业问题，根本要靠发展。近年来，我国数字经济、新能源、新材料等新兴产业蓬勃发展，人工智能、低空经济、生物制造等未来产业蓄势待发，在这些领域，新职业不断涌现并创造着大量的就业需求；技术进步更新了传统工作岗位，企业用工从劳动密集型向技术密集型转变，为劳动者提供了更好的就业选择。

推动现代产业发展与就业良性互动，使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程，必将极大释放经济活力，同时也是解决当前结构性就业矛盾的关键举措。

增强现代化产业体系就业协同性，要注重从供需两端发力。把握技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级趋势，因地制宜发展新质生产力，以科技创新、产业创新融合催生新动能，努力创造含金量更高、驱动力更大、引领性更强的高质量就业岗位，带动未来岗位需求的突破性增长；在构建现代化产业体系中优先支持吸纳就业能力强的产业和企业，在推进动能转换中培育新的就业增长点，推动重大政策、重大项目、重大生产力布局创造更多就业机会；着力推进产业带动就业，紧盯劳动者素质提升，紧扣不同产业的劳动力需求，畅通教育、科技、人才的良性循环，加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源。

增强现代化产业体系就业协同性，需要各项政策的匹配跟进。各项政策导向各有侧重，落地实施却又环环相扣，没有哪一项政策可以单兵作战，都需要统筹谋划、有的放矢、增强合力。只有增强各项政策的取向一致性，推动财政、货币、投资、消费、教育等经济社会政策与就业政策协同联动，提高发展对就业的带动力，才能在统筹兼顾中增强整体效能，在加快建设现代化产业体系的过程中促进高质量充分就业。

当前，我国就业形势保持总体稳定。各地区各部门结合实际情况，继续加快推动相关举措落实落细，进一步提高政策措施的针对性、有效性，尽早让政策预期效果充分释放出来，将是接下来工作的重中之重。

(责编：郝帅、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路迎来返程客流高峰 各地铁路部门增加运力全力保障旅客出行
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1873万人次，计划加开旅客列车1432列。10月5日，全国铁路发送旅客1788.1万人次。…
国庆假期跨区域人员流动量连续5天超2.8亿人次
　　人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月5日（国庆假期第5日），全社会跨区域人员流动量28162.64万人次，环比下降0.8%，比2023年同期增长2.2%，比2019年同期增长33.6%。 公路方面，10月5日，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）25985万人次，环比下降1.0%，比2023年同期增长1.9%，比2019年同期增长34.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部