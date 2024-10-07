原标题：积极培育新的就业增长点

就业，一头连着经济大局，一头连着民生冷暖。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求“健全高质量充分就业促进机制”，日前发布的《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》提出“增强现代化产业体系就业协同性”。可见，推动经济社会发展与促进就业协调联动具有重要战略意义。

促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。“充分”意味着量的扩大，就是要想方设法创造更多就业机会、千方百计扩大就业容量；“高质量”意味着质的提升，就是要进一步增强就业的适配性稳定性，维护劳动者权益，提供更加可靠的社会保障。

解决就业问题，根本要靠发展。近年来，我国数字经济、新能源、新材料等新兴产业蓬勃发展，人工智能、低空经济、生物制造等未来产业蓄势待发，在这些领域，新职业不断涌现并创造着大量的就业需求；技术进步更新了传统工作岗位，企业用工从劳动密集型向技术密集型转变，为劳动者提供了更好的就业选择。

推动现代产业发展与就业良性互动，使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程，必将极大释放经济活力，同时也是解决当前结构性就业矛盾的关键举措。

增强现代化产业体系就业协同性，要注重从供需两端发力。把握技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级趋势，因地制宜发展新质生产力，以科技创新、产业创新融合催生新动能，努力创造含金量更高、驱动力更大、引领性更强的高质量就业岗位，带动未来岗位需求的突破性增长；在构建现代化产业体系中优先支持吸纳就业能力强的产业和企业，在推进动能转换中培育新的就业增长点，推动重大政策、重大项目、重大生产力布局创造更多就业机会；着力推进产业带动就业，紧盯劳动者素质提升，紧扣不同产业的劳动力需求，畅通教育、科技、人才的良性循环，加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源。

增强现代化产业体系就业协同性，需要各项政策的匹配跟进。各项政策导向各有侧重，落地实施却又环环相扣，没有哪一项政策可以单兵作战，都需要统筹谋划、有的放矢、增强合力。只有增强各项政策的取向一致性，推动财政、货币、投资、消费、教育等经济社会政策与就业政策协同联动，提高发展对就业的带动力，才能在统筹兼顾中增强整体效能，在加快建设现代化产业体系的过程中促进高质量充分就业。

当前，我国就业形势保持总体稳定。各地区各部门结合实际情况，继续加快推动相关举措落实落细，进一步提高政策措施的针对性、有效性，尽早让政策预期效果充分释放出来，将是接下来工作的重中之重。

(责编：郝帅、杨迪)

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