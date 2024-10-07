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我国失业保险持续扩面强化保障

2024年10月07日18:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月7日电（记者姜琳）记者近日从人力资源社会保障部获悉，我国失业保险持续扩大覆盖面，并不断提高保障水平。截至9月末，失业保险参保人数达2.45亿人。接下来将推动失业保险向职业劳动者广覆盖，完善就业与失业保险、最低生活保障联动机制。

　　据人力资源社会保障部数据，2023年，全国共有730万名失业人员领取了不同期限的失业保险金共计729亿元，同比增加136亿元。失业保险金月人均水平1814元，较2012年提高了一倍多。

　　2023年，全国失业保险基金收入1807亿元，基金支出1485亿元，年末失业保险基金累计结余3213亿元，领取失业保险金人数为352万人。

(责编：赵光霞、袁勃)
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