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四季度如何帮扶企业拓展市场、释放活力？工信部回应

2024年10月14日11:45 | 来源：人民网
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10月14日，国新办举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。工业和信息化部副部长王江平在会上表示，四季度，工信部将会同相关部门推出一批促消费、扩内需的具体举措，帮扶企业拓展市场、释放活力。

首先，聚焦投资带动，实施技术改造升级和设备更新工程。抓紧下达超长期特别国债支持项目批复和资金，加快已签约的1500亿元技术改造再贷款发放到位。近期，向银行推荐一批新的专项再贷款项目，并提前谋划2025年制造业新型技术改造城市试点。组织工业领域储备项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。目前，工业领域在建和年内开工项目大约有36000个，预计未来3年将拉动投资超过11万亿元。

第二，围绕扩大消费，组织优供给、促升级系列行动。一是推进消费品以旧换新，为了推动电动自行车以旧换新工作，工信部制定实施电动自行车锂电池、充电器、电气安全等强制性国家标准，分两批发布31家符合规范条件的电动自行车企业名单。二是加大新能源汽车的推广力度。年底将继续举办新能源汽车下乡专场活动，同步推动充电基础设施下乡，新增一批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市。三是启动建设中国消费名品方阵，从历史经典、时代优品、潮流新锐三个维度选树千件中国消费名品，推出首批百件具有全球认可度的优质品牌，并组织开展全球性的传播推广活动。四是在全国布局建设特色食品产区，组织纺织服装“优供给促升级”，以及“吃货节”等“三品”全国行活动。

第三，深化场景应用，培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力。以低空产业生态构建为导向，支持空域资源较好、应用场景丰富的优势地区先行先试，因地制宜地打造低空多场景的应用示范体系，加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式，打造经济增长的新引擎。出台推动未来产业创新发展的实施意见，大力发展人形机器人、脑机接口、6G等新领域新赛道。同时，支持企业打造智能制造“升级版”，聚焦典型行业的智能制造技术应用，梯度培育一批基础级、先进级、卓越级、领航级的智能工厂。

(责编：申佳平、吕骞)
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