10月18日14时，人民网灵境·人民艺术馆将在人民网官方抖音号启动“弘扬中华优秀传统文化系列直播之一：品鉴中国十大传世名画”直播活动，旨在通过数字技术向公众展示“中国十大传世名画”的独特魅力，让更多人了解中华优秀传统文化的博大精深。

“中国十大传世名画”在中国绘画史上具有极高艺术价值和历史地位，不仅代表了中国古代绘画的高峰成就，也是中华文化的瑰宝。本次直播活动特别邀请了北京师范大学美术与设计系主任、教授，北京美术家协会中国画艺委会秘书长王鹏和北京林业大学园林学院基础教学部主任、副教授，北京工笔重彩画会会员徐桂香，与人民网灵境·人民艺术馆负责人一起分享“中国十大传世名画”背后的故事，为直播间的观众深入浅出地讲解这些传世名画的艺术价值、历史背景及创作技法，带领大家近距离感受那份跨越千年的艺术魅力。

本次活动亦是人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”第三场。据悉，人民网将整合既有优势资源与项目，联合有关部门、各级地方政府、各行业商协会、行业龙头企业、流量平台、电商平台、商超、购物中心等，开展多种形式的直播活动，为国民消费打造“百城、百店、百日直播；万商、万品、万象焕新”的消费引领新场景、消费服务新平台。

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(责编：董童、李源)

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