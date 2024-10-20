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中消协提示：理性辨识“第三方测评”信息

2024年10月20日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：中消协提示：理性辨识“第三方测评”信息

本报北京10月19日电（记者王海磬）随着“种草”“真实体验”等概念兴起，一大批“第三方测评”网络账号走俏，吸引不少消费者购物时将其作为决策参考。中国消费者协会近日发布消费提示，提醒消费者理性看待互联网促销活动和商品测评类营销信息。

中消协有关负责人介绍，“第三方测评”通常是指未取得国家检验检测资质认定及中国合格评定国家认可委员会认可的组织或者个人，宣称通过自身测试、测验、体验或引用对比专业检测结果、分析调研数据、表达主观使用感受等方式，对商品的质量、功能、设计、成分、服务、性价比等方面进行横向或纵向比较，并将结果通过自媒体以图文、视频或直播的形式进行发布推广。

“第三方测评”可以为消费者购物提供参考，也可能因“跑偏”“变味”而误导消费者。中消协有关负责人介绍，一些“第三方测评”账号主体的口碑信用不佳，不同平台的博主对于同一款商品可能有着不同的感官评价甚至是截然相反的结论，同一博主在不同时期测评同类型相关产品时也有可能得出不一样的结论。

还有一些“第三方测评”账号发布的信息并非原创，均为网络搬运或复制杂糅相关信息整合而成，可信度和科学性有待商榷。大量发布作品的“第三方测评”账号背后，许多是不能承担责任的自然人，让轻信“第三方测评”的消费者在情感上受挫，在消费维权上也面临难题。中消协有关负责人表示，消费者在浏览相关测评信息时，对于评论吐槽意见较多、带货推销倾向明显甚至有失公允的，要及时搜索查证、自觉远离；针对偷换测评概念、测评结果自相矛盾等涉嫌误导欺骗消费者的行为，可保留证据向相关互联网平台和有关部门进行投诉举报，依法主张自身权益。

(责编：杨曦、陈键)
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