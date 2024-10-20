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今年前9月全国铁路发送旅客33.3亿人次创历史新高

2024年10月20日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：今年前9月全国铁路发送旅客33.3亿人次创历史新高

新华社北京10月19日电（记者樊曦）记者19日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至9月，全国铁路发送旅客33.3亿人次，同比增长13.5%，再创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。

今年以来，铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，用好今年新开通线路能力，优化旅客列车开行方案，千方百计挖潜运输能力，全国铁路日均安排开行旅客列车10792列，同比增长9.8%。1至9月全国铁路开行旅游列车1430列，助力旅游经济、银发经济发展；加强跨境旅客运输组织，广深港高铁发送跨境旅客近1990万人次、同比增长43.1%，中老铁路发送跨境旅客19万人次。

与此同时，铁路服务品质进一步提升。铁路12306推出同车接续、学生订票专项服务等新功能，积极推广新型票制服务，计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，80余个车站提供互联网订餐服务，“静音车厢”服务拓展至92列动车组列车。

国铁集团客运部负责人表示，下一步，国铁集团将密切关注客流需求变化，加强旅客运输组织，动态优化列车开行方案，丰富客运产品供给，提升站车服务品质，努力让广大旅客出行体验更美好。

(责编：杨曦、陈键)
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