新华社北京10月25日电（记者王聿昊）今年10月27日至明年3月29日，全国民航将执行2024/25年冬春航季航班计划。新航季194家国内外航空公司计划每周安排客货运航班11.8万班，比上一秋冬航季增长1.2%。

这是记者25日从中国民航局了解到的消息。

国内航线航班方面，新航季49家国内航空公司计划每周安排国内（不含港澳台地区）航班95968班。37家航空公司计划新开654条国内独飞航线，主要为湘西、阿克苏、和田、哈密、喀什等旅游目的地支线机场与北京、上海、广州、成都、深圳等地枢纽机场间的干支衔接航线和支线航线。

港澳台地区航线航班方面，中国民航局已批复34家航空公司的每周3124班港澳台航线客货运航班计划申请，其中24家内地航空公司每周1668班，10家港澳台航空公司每周1456班。

国际航线航班方面，中国民航局已批复178家国内外航空公司的每周19327班国际客货运航班计划申请，这些航班将通航79个境外国家。“以首都机场为例，我们将在新航季新增飞往巴士拉、海参崴的航班，通航国际航点将达到82个。”首都机场运行控制中心资源管理主管贺亚炜说。

中国民航局运输司相关负责人表示，新航季中国民航局将继续引导航空公司构建“全国民航一张网”，完善“空中丝绸之路”和新兴市场航线网络布局，更好满足旅客航空出行需求。同时，强化航线资源使用监管，提升航线资源使用效率，推进民航高质量发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经