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11月11日快递业务量创历年“双11”当日新高

2024年11月13日09:02 | 来源：新华社
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新华社北京11月12日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，11月11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹7.01亿件，是日常业务量的151%，同比增长9.7%。

自10月21日进入旺季以来，快递市场规模持续扩增，日均业务量超5.8亿件。10月21日至11月11日，全国共处理快递包裹127.83亿件，日均处理量是日常业务量的125%。其中，10月22日快递业务量达7.29亿件，刷新单日业务量纪录。快递市场规模的持续扩增反映了线上消费需求的持续释放，更为持续扩大国内需求、巩固和增强经济回升向好势头提供了有力支撑。

今年的快递业务旺季持续时间久，业务量持续保持高位运行。邮政快递业不断加强与电商平台的信息对接，继续发挥“错峰发货、均衡推进”机制作用，科学合理推进邮件快件的处理进度，使行业运行更加平稳有序。快递企业加强人员、运力、场地、处理设备、信息系统能力储备，多种方式增加临时用工，有效提升了行业的承载能力和运行效率。

(责编：王震、陈键)
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