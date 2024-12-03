图为2024中国品牌论坛会场外景。

本报记者 伊 霄摄

贴近客户需求 优化产品服务

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书、品牌总监 盛瑞生

品牌要实现生生不息、基业长青，离不开三大驱动因素：客户需求洞察、战略迭代升级、产品服务革新。其中，客户需求洞察是基础，战略迭代升级是支撑，产品服务革新是保障，三大因素构成合力、形成闭环，才能将“品牌力”转化为生产力，使品牌赢得客户的信赖与支持，实现稳健长远发展。

自1988年成立以来，中国平安坚持以人民为中心、以客户需求为导向的品牌发展指向。秉承“金融为民”，推动“综合金融+医疗养老”双轮驱动、科技赋能的战略升级，力争让客户需求通过综合金融和医疗养老服务一站式解决。

中国平安深入推进“省心、省时、又省钱”的“三省”服务工程，致力于为客户提供专业的金融顾问、家庭医生、养老管家的“三专”产品服务。为客户省心，提供一站式的居家养老解决方案。截至9月末，平安居家养老已累计服务客户超15万，覆盖国内城市75个。为客户省时，平安寿险“一句话报案、一键上传、一分钟审核”的“111极速赔”服务，可实现93%的寿险保单秒级核保，闪赔平均耗时仅7.4分钟。为客户省钱，平安好车主APP用户超2亿，提供优惠加油、代驾、年检代办等82种车服务。

品牌创新源源不断，品牌建设孜孜以求，品牌发展生生不息，中国平安将奋力建设国家信赖、国民喜欢、与时俱进的民族品牌。

传承酿造技艺 提升文化内涵

陕西西凤酒股份有限公司副总经理 高亚兰

与时俱进，以“创新”做优品牌。技艺传承是白酒产业根基，传承千年的西凤酒酿造技艺是国家级非遗项目。在数字化浪潮下，西凤酒关注消费新趋势，坚持生态优先、绿色发展，加快产业转型升级；加强技术攻关，在原料种植、酿造过程、产品品质等环节创新产业链布局；传承创新工艺，打造白酒数字化工厂，探索精细化酿造工艺，解决传统白酒酿造难题。

质量为魂，以“品质”做强品牌。文化底蕴塑造了独特的酿造技艺和风格，造就了育匠人、守匠心、行匠艺的品牌理念。从建立中国酿酒原料及品质安全研究院等科技支撑平台、主导建立多项国家和行业标准并健全质量监管溯源体系，到打造百万亩优质绿色原粮基地、实施技改扩能工程，西凤酒致力于实现品质与艺术融合、匠人与匠心交织。

文化赋能，以“融合”做久品牌。西凤酒作为凤香型白酒代表，多次获世界级奖项，拥有多项“国字号”荣誉，为发展积聚了强大动能。近年来，西凤酒提出“高端化 全国化”战略，构建产品矩阵，以“红西凤”引领品牌价值回归。同时，依托优势挖掘整合历史文化资源，成立文化研究院，启动文旅项目建设，探索品牌和文化互促发展模式，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

紧跟时代潮流 拓展全球市场

东方国际集团党委书记、董事长 童继生

东方国际集团以“全球布局、跨国经营”为发展战略，目前集团有境外机构（工厂）96家、境外资产约占1/3，海外员工占比达60%，营业收入约50%来自国际经济交往。在新形势、新变革、新格局下，集团如何进行品牌建设？

一是立体化打造“东方国际”企业品牌形象。集团积极参与共建“一带一路”，在境内外协同开展以贸易与生产制造联动为主的货物贸易、离岸加工贸易和中间品转口贸易，形成全供应链快速响应竞争优势、OEM（委托加工）+ODM（自主研发设计）组合优势。

二是立体化打造“三枪”老字号。三枪作为有87年历史的内衣品牌，始终与时俱进，为消费者带来绿色、科技、时尚生活新体验，让民族品牌焕发新活力。

三是立体化打造“品牌”建设人才。除了坚持“质量、价格、款式、色彩”等基础要素过硬，集团始终紧跟“绿色、低碳、数字、智能”等前沿科技，推动全球研发、采购、生产、销售等经营要素协同，加强对海外工厂和研发中心的跨国管理。

集团不断丰富和提升品牌建设内涵，注重加强推广，围绕上海时装周、进博会延展平台——虹桥品汇、中欧班列（上海号）等平台功能建设，放大品牌溢出效应。

攻关前沿技术 锻造卓著品牌

南方电网数字传媒科技有限公司党委委员、副总经理 李燕萍

南方电网公司锚定建设世界一流企业的战略目标，树立创新、协调、绿色、开放、共享的品牌价值，坚定不移建设“中国的南网，世界的南网，开辟未来的南网”。

讲好创新的品牌故事。建成世界首个特高压柔性直流工程，提出和建设数字电网，发布国内首个电力物联操作系统“电鸿”、自主可控电力大模型“大瓦特”。通过一系列科技创新，大幅提升电网的运营效率和新能源消纳水平。

讲好开放的品牌故事。以中国技术、中国方案和中国标准积极参与能源领域国际合作。与越南、老挝、缅甸共同建成了15条跨境输电通道，超九成电力贸易为清洁能源。完成对秘鲁配电企业博路兹公司的股权收购，显著提升供电可靠性。在中亚合作建设大规模风电项目，助力清洁能源开发利用。

讲好推动行业变革的品牌故事。坚持以数字化绿色化协同、促进新型能源体系和新型电力系统建设，加快塑造能源电力生产力新质态。加大数字电网、柔性构网、人工智能等领域的前沿技术攻关，不断提升科研原创力、科技硬实力。以创新链引领产业链，建设数字产业集群、储能产业集群、综合能源产业集群、电动汽车充换电产业集群，培育共享储能、虚拟电厂、车网互动等新业态。

坚守匠心品质 探索现代表达

汾酒集团党委专职副书记、副董事长 李振寰

文化和品质是汾酒品牌建设的两大有力支撑。

汾酒有着悠久的酿造技艺。在古代，汾酒的前身——干和酒、汾州羊羔酒通过丝绸之路走向国外；1915年，巴拿马万国博览会上，汾酒荣获甲等大奖章；1994年起，汾酒启用“杏花村”牌商标进行出口贸易……我们挖掘珍贵的历史文化，形成品牌认同，创新文化表达。

我们始终坚守“用心酿造，诚信天下”的理念，传承古老的“清蒸二次清”工艺，实施“匠心工程”，培养了一批批技艺精湛、心怀热忱的工匠。同时，我们还注重科技赋能，通过产学研深度融合和大数据平台的运用，持续提升产品质量。

在全球化背景下，汾酒集团追求创新，不断探索与国际市场接轨的新途径。我们制定并严格实施与国际标准接轨的汾酒食品安全内控标准，不断加大国际化市场组织建设，进一步强化汾酒产品全方位矩阵，努力实现与鸡尾酒的创新融合、与巧克力结合的年轻化表达。希望通过我们的努力，让中国品牌的声音更加响亮，让世界更加了解中国、了解中国文化。

以质量铸品牌 以创新促发展

润泽智算科技集团股份有限公司董事长 周超男

品牌建设事关高质量发展，是一项长期性、战略性任务，也是一项系统工程。润泽科技秉持对质量管理、技术创新以及多维度发展的不懈追求，持续加强品牌建设。

强化质量管理，擦亮品牌建设“新名片”。润泽科技抢抓人工智能产业发展机遇，持续加大先进算力基础设施投资，超前布局规模化、智能化先进数字基础设施，培育壮大智能算力产业，不断提升算力供给质量和效率；注重数据安全保障，确保算力基础设施稳定、安全、可靠、绿色运行。

推进技术创新，打造品牌建设“新引擎”。润泽科技始终将技术创新放在品牌建设的重要位置，在新型算力基础设施建设、智能算力关键技术研发、算力赋能产业应用等方面持续深耕细作。润泽科技自主设计的新一代智算中心，项目单体建筑面积达20万平方米，单栋可支撑13万卡以上智能算力集群，并采用自主研发的新一代冷板式液冷制冷技术，推动算力产业节能降碳。

多维度推进算力产业发展，把牢品牌建设“方向盘”。润泽科技实施人才培养战略，充实品牌创新活力与专业素养；通过算模拓展，推动算模融合，带动数字生态发展，逐步打造一个涵盖多产业、多领域、多环节的综合性品牌生态版图。

发展氢能产业 推进节能降碳

鹏飞集团董事局主席兼总裁 郑 鹏

鹏飞集团立足时代发展，始终把品牌作为企业发展的关键竞争力、重要推动力，打造世界一流企业，推进产业融合，推动科技创新。近年来，集团在中国企业500强、中国民营企业100强的榜单中持续进位，2024年位列中国企业500强第240位。

随着“双碳”目标的纵深推进，我们规划建设了鹏湾氢港氢能产业园，着力打造集制、储、运、加、用、研及装备制造于一体的现代化氢能产业体系。目前，焦炉尾气制高纯氢、首套水电解制绿氢等项目已相继投产，单套年产2万吨高纯氢项目已投入运行，北姚加氢综合能源岛日加氢量达7吨，自主研发的250千瓦单堆氢燃料电池动力系统成功发布，氢能重卡、氢能公交、氢能大巴、氢能装载机、氢电共享单车等先后投运。

氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。鹏飞集团致力于优化能源供给，保护生态环境。从制造端、加注端、应用端到联通万里物流，鹏飞集团串珠成链、聚链成群、集群成势，助力实现包含万里氢能路、万座加氢岛、百万辆氢能车、百万吨氢能源供给基地的氢能源新质生产力全新场景。

强化科技力量 满足用户需求

vivo品牌副总裁 贾净东

当前，智能手机行业技术创新快速迭代。vivo公司从经营电话机起步，见证着中国通信行业的发展，如今在全球拥有超过5亿用户。品牌获得用户的喜爱和认可，是长期以用户为导向，以技术创新为原动力，以“本心而为，雁行致远”的品牌理念为指引，努力讲好品牌故事的结果。

用户满意度是vivo一切工作的原点，也是闭环的终点。我们通过vivo和iQOO的双品牌战略，更精准地满足目标人群的需求，持续挖掘目标用户高度关注、高频使用的应用场景，努力实现超预期满足用户的需求。

技术是品牌的创新基石。科技企业要永远跑在用户需求的前面，才能形成不竭的生产力。去年，vivo集合底层技术能力，发布了技术品牌“蓝科技”，并将通过持续投入提升产品竞争力。

品牌是产品的战略牵引。vivo以品牌故事引发共鸣，让品牌形象更加真实、立体、有温度，收获更多用户喜爱和信赖。瞄准打造世界一流品牌，vivo以用户满意度为目标，持续夯实科技力量，打磨产品和服务，让优质的技术和产品走进千家万户。

坚持技术赋能 推动品牌向上

赛力斯集团副总裁 康 波

作为一家以新能源汽车为主要业务的技术科技型企业，当前，赛力斯集团正持续从产品、技术、服务等方面进行系统规划布局，提升品牌质量，优化品牌形象，建立品牌资产。

赛力斯集团持续向用户传递品牌价值，讲好品牌故事。问界是集团品牌架构中最关键的产品品牌，自发布以来，陆续推出问界M5、M7、M9三款高端智能电动汽车，深受市场认可及用户喜爱。问，是探索与前行；界，是跨越边界，开创境界。问界由此提出了“智慧重塑豪华”的品牌宣言。

技术品牌也是品牌建设的重要部分。赛力斯集团持续传播技术创新成果，使技术品牌IP化。技术创新离不开人才驱动，赛力斯集团坚持人才是第一资源的理念，致力于建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的智能网联新能源汽车人才创新队伍。

品牌价值的彰显同样离不开服务。赛力斯集团围绕以用户为中心、主动、尊重以及数字化四大价值，为用户带来全生命周期的关爱服务和更好的用车体验。

未来，赛力斯集团将继续坚持以创新驱动品牌向上，让更多用户感受到品牌卓越价值，助力行业高质量发展，为建设汽车强国贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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