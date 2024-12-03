人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

坚持创新驱动 讲好品牌故事

2024年12月03日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为2024中国品牌论坛会场外景。
　　本报记者 伊 霄摄

　　贴近客户需求  优化产品服务

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书、品牌总监  盛瑞生

　　品牌要实现生生不息、基业长青，离不开三大驱动因素：客户需求洞察、战略迭代升级、产品服务革新。其中，客户需求洞察是基础，战略迭代升级是支撑，产品服务革新是保障，三大因素构成合力、形成闭环，才能将“品牌力”转化为生产力，使品牌赢得客户的信赖与支持，实现稳健长远发展。

　　自1988年成立以来，中国平安坚持以人民为中心、以客户需求为导向的品牌发展指向。秉承“金融为民”，推动“综合金融+医疗养老”双轮驱动、科技赋能的战略升级，力争让客户需求通过综合金融和医疗养老服务一站式解决。

　　中国平安深入推进“省心、省时、又省钱”的“三省”服务工程，致力于为客户提供专业的金融顾问、家庭医生、养老管家的“三专”产品服务。为客户省心，提供一站式的居家养老解决方案。截至9月末，平安居家养老已累计服务客户超15万，覆盖国内城市75个。为客户省时，平安寿险“一句话报案、一键上传、一分钟审核”的“111极速赔”服务，可实现93%的寿险保单秒级核保，闪赔平均耗时仅7.4分钟。为客户省钱，平安好车主APP用户超2亿，提供优惠加油、代驾、年检代办等82种车服务。

　　品牌创新源源不断，品牌建设孜孜以求，品牌发展生生不息，中国平安将奋力建设国家信赖、国民喜欢、与时俱进的民族品牌。

　　

　　传承酿造技艺  提升文化内涵

　　陕西西凤酒股份有限公司副总经理  高亚兰

　　与时俱进，以“创新”做优品牌。技艺传承是白酒产业根基，传承千年的西凤酒酿造技艺是国家级非遗项目。在数字化浪潮下，西凤酒关注消费新趋势，坚持生态优先、绿色发展，加快产业转型升级；加强技术攻关，在原料种植、酿造过程、产品品质等环节创新产业链布局；传承创新工艺，打造白酒数字化工厂，探索精细化酿造工艺，解决传统白酒酿造难题。

　　质量为魂，以“品质”做强品牌。文化底蕴塑造了独特的酿造技艺和风格，造就了育匠人、守匠心、行匠艺的品牌理念。从建立中国酿酒原料及品质安全研究院等科技支撑平台、主导建立多项国家和行业标准并健全质量监管溯源体系，到打造百万亩优质绿色原粮基地、实施技改扩能工程，西凤酒致力于实现品质与艺术融合、匠人与匠心交织。

　　文化赋能，以“融合”做久品牌。西凤酒作为凤香型白酒代表，多次获世界级奖项，拥有多项“国字号”荣誉，为发展积聚了强大动能。近年来，西凤酒提出“高端化  全国化”战略，构建产品矩阵，以“红西凤”引领品牌价值回归。同时，依托优势挖掘整合历史文化资源，成立文化研究院，启动文旅项目建设，探索品牌和文化互促发展模式，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

　　

　　紧跟时代潮流  拓展全球市场

　　东方国际集团党委书记、董事长  童继生

　　东方国际集团以“全球布局、跨国经营”为发展战略，目前集团有境外机构（工厂）96家、境外资产约占1/3，海外员工占比达60%，营业收入约50%来自国际经济交往。在新形势、新变革、新格局下，集团如何进行品牌建设？

　　一是立体化打造“东方国际”企业品牌形象。集团积极参与共建“一带一路”，在境内外协同开展以贸易与生产制造联动为主的货物贸易、离岸加工贸易和中间品转口贸易，形成全供应链快速响应竞争优势、OEM（委托加工）+ODM（自主研发设计）组合优势。

　　二是立体化打造“三枪”老字号。三枪作为有87年历史的内衣品牌，始终与时俱进，为消费者带来绿色、科技、时尚生活新体验，让民族品牌焕发新活力。

　　三是立体化打造“品牌”建设人才。除了坚持“质量、价格、款式、色彩”等基础要素过硬，集团始终紧跟“绿色、低碳、数字、智能”等前沿科技，推动全球研发、采购、生产、销售等经营要素协同，加强对海外工厂和研发中心的跨国管理。

　　集团不断丰富和提升品牌建设内涵，注重加强推广，围绕上海时装周、进博会延展平台——虹桥品汇、中欧班列（上海号）等平台功能建设，放大品牌溢出效应。

　　

　　攻关前沿技术  锻造卓著品牌

　　南方电网数字传媒科技有限公司党委委员、副总经理  李燕萍

　　南方电网公司锚定建设世界一流企业的战略目标，树立创新、协调、绿色、开放、共享的品牌价值，坚定不移建设“中国的南网，世界的南网，开辟未来的南网”。

　　讲好创新的品牌故事。建成世界首个特高压柔性直流工程，提出和建设数字电网，发布国内首个电力物联操作系统“电鸿”、自主可控电力大模型“大瓦特”。通过一系列科技创新，大幅提升电网的运营效率和新能源消纳水平。

　　讲好开放的品牌故事。以中国技术、中国方案和中国标准积极参与能源领域国际合作。与越南、老挝、缅甸共同建成了15条跨境输电通道，超九成电力贸易为清洁能源。完成对秘鲁配电企业博路兹公司的股权收购，显著提升供电可靠性。在中亚合作建设大规模风电项目，助力清洁能源开发利用。

　　讲好推动行业变革的品牌故事。坚持以数字化绿色化协同、促进新型能源体系和新型电力系统建设，加快塑造能源电力生产力新质态。加大数字电网、柔性构网、人工智能等领域的前沿技术攻关，不断提升科研原创力、科技硬实力。以创新链引领产业链，建设数字产业集群、储能产业集群、综合能源产业集群、电动汽车充换电产业集群，培育共享储能、虚拟电厂、车网互动等新业态。

　　

　　坚守匠心品质  探索现代表达

　　汾酒集团党委专职副书记、副董事长  李振寰

　　文化和品质是汾酒品牌建设的两大有力支撑。

　　汾酒有着悠久的酿造技艺。在古代，汾酒的前身——干和酒、汾州羊羔酒通过丝绸之路走向国外；1915年，巴拿马万国博览会上，汾酒荣获甲等大奖章；1994年起，汾酒启用“杏花村”牌商标进行出口贸易……我们挖掘珍贵的历史文化，形成品牌认同，创新文化表达。

　　我们始终坚守“用心酿造，诚信天下”的理念，传承古老的“清蒸二次清”工艺，实施“匠心工程”，培养了一批批技艺精湛、心怀热忱的工匠。同时，我们还注重科技赋能，通过产学研深度融合和大数据平台的运用，持续提升产品质量。

　　在全球化背景下，汾酒集团追求创新，不断探索与国际市场接轨的新途径。我们制定并严格实施与国际标准接轨的汾酒食品安全内控标准，不断加大国际化市场组织建设，进一步强化汾酒产品全方位矩阵，努力实现与鸡尾酒的创新融合、与巧克力结合的年轻化表达。希望通过我们的努力，让中国品牌的声音更加响亮，让世界更加了解中国、了解中国文化。

　　

　　以质量铸品牌  以创新促发展

　　润泽智算科技集团股份有限公司董事长  周超男

　　品牌建设事关高质量发展，是一项长期性、战略性任务，也是一项系统工程。润泽科技秉持对质量管理、技术创新以及多维度发展的不懈追求，持续加强品牌建设。

　　强化质量管理，擦亮品牌建设“新名片”。润泽科技抢抓人工智能产业发展机遇，持续加大先进算力基础设施投资，超前布局规模化、智能化先进数字基础设施，培育壮大智能算力产业，不断提升算力供给质量和效率；注重数据安全保障，确保算力基础设施稳定、安全、可靠、绿色运行。

　　推进技术创新，打造品牌建设“新引擎”。润泽科技始终将技术创新放在品牌建设的重要位置，在新型算力基础设施建设、智能算力关键技术研发、算力赋能产业应用等方面持续深耕细作。润泽科技自主设计的新一代智算中心，项目单体建筑面积达20万平方米，单栋可支撑13万卡以上智能算力集群，并采用自主研发的新一代冷板式液冷制冷技术，推动算力产业节能降碳。

　　多维度推进算力产业发展，把牢品牌建设“方向盘”。润泽科技实施人才培养战略，充实品牌创新活力与专业素养；通过算模拓展，推动算模融合，带动数字生态发展，逐步打造一个涵盖多产业、多领域、多环节的综合性品牌生态版图。

　　

　　发展氢能产业  推进节能降碳

　　鹏飞集团董事局主席兼总裁  郑  鹏

　　鹏飞集团立足时代发展，始终把品牌作为企业发展的关键竞争力、重要推动力，打造世界一流企业，推进产业融合，推动科技创新。近年来，集团在中国企业500强、中国民营企业100强的榜单中持续进位，2024年位列中国企业500强第240位。

　　随着“双碳”目标的纵深推进，我们规划建设了鹏湾氢港氢能产业园，着力打造集制、储、运、加、用、研及装备制造于一体的现代化氢能产业体系。目前，焦炉尾气制高纯氢、首套水电解制绿氢等项目已相继投产，单套年产2万吨高纯氢项目已投入运行，北姚加氢综合能源岛日加氢量达7吨，自主研发的250千瓦单堆氢燃料电池动力系统成功发布，氢能重卡、氢能公交、氢能大巴、氢能装载机、氢电共享单车等先后投运。

　　氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。鹏飞集团致力于优化能源供给，保护生态环境。从制造端、加注端、应用端到联通万里物流，鹏飞集团串珠成链、聚链成群、集群成势，助力实现包含万里氢能路、万座加氢岛、百万辆氢能车、百万吨氢能源供给基地的氢能源新质生产力全新场景。

　　

　　强化科技力量  满足用户需求

　　vivo品牌副总裁  贾净东

　　当前，智能手机行业技术创新快速迭代。vivo公司从经营电话机起步，见证着中国通信行业的发展，如今在全球拥有超过5亿用户。品牌获得用户的喜爱和认可，是长期以用户为导向，以技术创新为原动力，以“本心而为，雁行致远”的品牌理念为指引，努力讲好品牌故事的结果。

　　用户满意度是vivo一切工作的原点，也是闭环的终点。我们通过vivo和iQOO的双品牌战略，更精准地满足目标人群的需求，持续挖掘目标用户高度关注、高频使用的应用场景，努力实现超预期满足用户的需求。

　　技术是品牌的创新基石。科技企业要永远跑在用户需求的前面，才能形成不竭的生产力。去年，vivo集合底层技术能力，发布了技术品牌“蓝科技”，并将通过持续投入提升产品竞争力。

　　品牌是产品的战略牵引。vivo以品牌故事引发共鸣，让品牌形象更加真实、立体、有温度，收获更多用户喜爱和信赖。瞄准打造世界一流品牌，vivo以用户满意度为目标，持续夯实科技力量，打磨产品和服务，让优质的技术和产品走进千家万户。

　　

　　坚持技术赋能  推动品牌向上

　　赛力斯集团副总裁  康  波

　　作为一家以新能源汽车为主要业务的技术科技型企业，当前，赛力斯集团正持续从产品、技术、服务等方面进行系统规划布局，提升品牌质量，优化品牌形象，建立品牌资产。

　　赛力斯集团持续向用户传递品牌价值，讲好品牌故事。问界是集团品牌架构中最关键的产品品牌，自发布以来，陆续推出问界M5、M7、M9三款高端智能电动汽车，深受市场认可及用户喜爱。问，是探索与前行；界，是跨越边界，开创境界。问界由此提出了“智慧重塑豪华”的品牌宣言。

　　技术品牌也是品牌建设的重要部分。赛力斯集团持续传播技术创新成果，使技术品牌IP化。技术创新离不开人才驱动，赛力斯集团坚持人才是第一资源的理念，致力于建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的智能网联新能源汽车人才创新队伍。

　　品牌价值的彰显同样离不开服务。赛力斯集团围绕以用户为中心、主动、尊重以及数字化四大价值，为用户带来全生命周期的关爱服务和更好的用车体验。

　　未来，赛力斯集团将继续坚持以创新驱动品牌向上，让更多用户感受到品牌卓越价值，助力行业高质量发展，为建设汽车强国贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月03日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
年输气能力增至380亿立方米 中俄东线天然气管道全线贯通
　　人民网北京12月2日电 （记者杜燕飞）我国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道（以下简称中俄东线）2日全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，实现了“北气南下”直抵上海。预计2025年，通过中俄东线进入长三角地区的天然气将进一步增加近50亿立方米，有效提升区域天然气供应能力和调峰应急保障能力。…
以赛选才 业界助力数据安全人才培养
　　人民网北京12月2日电 （记者许维娜）为强化人才对行业数据安全工作的关键支撑，提升我国数据安全治理能力，保障数据要素安全可控、有序流动。业界专家建议，应以赛选才，扩宽数据安全人才选拔渠道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部