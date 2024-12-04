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汇聚各方合力 夯实品牌根基

2024年12月04日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　坚持文化自信  共创美好生活

　　岚图汽车科技有限公司首席执行官  卢  放

　　岚图是东风汽车打造的具有中国风格、中国气派的高端智慧新能源品牌，着力带动民族汽车品牌向上，与用户共创美好生活。

　　坚持文化自信，打造具有深厚中国文化底蕴的高端品牌。岚图品牌根植于中华优秀传统文化，以中华文化之哲思，结合现代工业美学，为用户提供富含中国文化底蕴与智慧的高端新能源汽车产品与服务。

　　坚持以用户为中心，打造用户信赖的新能源汽车品牌。岚图把解决用户问题、满足用户需求作为工作的出发点和落脚点，不断聆听用户需求，实现共创、共享、共成长。

　　坚持牢牢掌握关键技术，打造有“金字招牌”实力的科技品牌。岚图始终坚持关键技术全栈自研可控，依托先进技术，推出4款车型，构建了布局完整的产品矩阵。

　　坚持品牌国际化发展，推动中国制造、中国品牌、中国文化走向世界。岚图是最快实现从本土走向全球的高端新能源汽车品牌之一，公司希望不仅实现产品出海，还实现品牌出海和文化出海。

　　坚持长期发展，提升企业形象和品牌价值。岚图着眼行业长远健康发展，坚定地把品牌“搞上去”，提升品牌价值，保护产业链发展和用户利益。

　　今年1—11月，岚图汽车累计交付7.36万辆，同比增长81%，月销量实现“七连涨”，产品均价突破35万元，企业稳步向前发展。

　　

　　深耕自主研发  展现国货风采

　　广州谷雨生物科技有限公司总裁  林雨汀

　　作为国货护肤品牌，谷雨始终坚持科技和文化双驱动，以科技创新和文化赋能实现中国品牌的高质量发展。

　　以消费者需求为导向，不断加强科研创新。谷雨联合中国药科大学对消费者的肤色和肤质特征进行分析，创新使用中国本土植萃成分光甘草定，打造更适合中国人肤质的植萃美白成分。今年，谷雨推出美白原料“极光甘草”，依托熔融结晶提纯技术，将光甘草定纯度大幅提高。

　　品牌是文化的载体，是文化自信的重要体现。“谷雨”之名源自中华优秀传统文化二十四节气，寓意“雨生百谷，雨润万物”。谷雨将中华优秀传统文化与现代审美有机结合，在产品瓶型设计上，以宋代的青釉弦纹瓶为灵感，造型柔美简洁；携手敦煌博物馆推出联名产品，在外包装设计上巧妙融合了敦煌壁画中的飞天和九色鹿元素，向更多年轻消费者传达传统文化内涵。

　　自创立之初，谷雨就将“为社会创造可持续价值”全面融入公司战略，积极践行企业社会责任。开展空瓶回收环保公益项目，倡导低碳减排；响应乡村全面振兴战略及对口援疆工作号召，在新疆建成多个光果甘草人工种植基地，为当地群众提供就业岗位。

　　文化做舟、科技为楫，谷雨将继续坚持科研创新、文化赋能，传递中国声音，彰显文化自信。

　

　　持续创新引领  实现业务升级

　　康师傅控股有限公司执行副总裁  王世琦

　　康师傅的产品每年触达全球消费者超过10亿。只有通过持续创新，才能为品牌注入新的发展动能，才能为消费者提供更多高品质产品。

　　以技术创新为引擎，实现产品和业务模式的升级。公司研发的零油炸专利技术，让方便面更健康的同时，具有鲜煮面的口感；无糖茶产品“茶的传人”高度还原中国茶的本味，采用独创的专利锤纹瓶型，让消费者的饮用体验更独特。通过商业合作的创新模式来推动升级，与合作企业共享市场洞察、研发、生产、销售等资源，得到了良好的市场反馈。

　　坚持“家园常青，健康是福”经营理念。康师傅高度重视节能减排、减塑降碳，联手合作伙伴，积极推进先进的可持续发展技术理念，帮助企业更务实地推动有经济效益的环境、社会及公司治理。为更好保护海洋生态，公司定制了低碳易回收的无标签包装，推出空瓶回收奖励计划，既减少了海洋塑料污染，又创造了价值闭环。

　　积极拓展全球市场，让全球消费者体验中华美食魅力。康师傅作为联合国全球契约组织成员，积极遵守10项国际准则。为进一步展现中华美食风采，公司在巴黎奥运会期间开设康师傅“巴黎面馆”，让海外友人品尝到东方风味。

　　

　　规范标准建设  强化质量追溯

　　黑龙江省绥化市委常委、宣传部部长  吕英斌

　　黑龙江省绥化市积极响应黑龙江省打造“黑土优品”的决策部署，统筹推进科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，全力打造“寒地黑土”农产品区域品牌，走出一条以品牌引领传统优势产业提档升级、实现高质量发展的实践之路。

　　规范标准建设，打牢品牌基础。制定地方标准，在水稻栽培、鲜食玉米质量信息追溯等领域制定行业标准49项，逐步健全农业标准化体系。建设绿色基地，创建绿色食品原料标准化生产基地，大力开展绿色种养循环农业试点。培育特色品牌，注册“寒地黑土”区域商标。

　　开展精准营销，释放品牌价值。将精准营销作为释放品牌产出价值的重要手段，自2017年起开展“五谷杂粮下江南”营销活动，积极对接拓宽渠道，并借助主流媒体全面宣传，成效显著，农产品签约额近300亿元，该活动入选中国区域农业品牌年度案例。

　　强化组织管理，保障品牌发展。重视制度设计，制定品牌发展规划，构建“1+1+10+N”品牌体系。目前，全市有地理标志品牌36个，地理标志区域品牌全国百强企业3个。强化质量追溯，推行承诺达标合格证制度，349个农产品生产主体录入国家追溯管理平台。

　　

　　万物抵达万家  用心陪伴用户

　　饿了么副总裁、首席市场官  郭  力

　　作为一家即时电商平台，饿了么连接商家、用户和骑手，用放心点、准时达的服务，送万物到万家，让城市生活更便捷。

　　“大蓝”是公司今年发布的品牌形象IP，口号是“好伙伴，主打e个陪伴”，代表了我们和商家、社区、用户之间美好的情感连接。

　　如何做好陪伴者？公司从用户实际需求出发，营造精准细致的服务场景：让旅行者可以空包出游随地下单所需物资，让年轻人半小时能收到刚发布的新款手机，让消费者随时吃到心仪小馆的美食……

　　用创新思维，为用户设计出“开心”的玩法。饿了么有“周五五折天”“17吃货节”以及各种时令节气活动；品牌活动“猜答案免单”，让用户享受猜答案和免单带来的乐趣，商家也因为活动火热而获得更多订单，多方形成了正向循环；欧洲杯猜球、奥运会小游戏也备受年轻用户追捧，平台、商家、消费者都有了获得感。

　　让技术多一些温度，让服务多一点善意。饿了么通过不断提升能力，更好地帮扶老弱病残等群体；以居民购药、养老助餐为突破口，积极助力建设有温度的数字化社区；设立“社区侠”公益激励体系，鼓励百万骑手全面参与社区公益。

　　陪伴是一种责任，饿了么希望通过持续行动，努力成为美好生活的建设者和城市生活的守护者。

　　

　　专注做好产品  创造更多需求

　　珍酒李渡集团副总裁  陈国华

　　珍酒李渡集团有限公司旗下有珍酒、李渡、湘窖等多个品牌，具备多品牌、多品类、多地域的优势，去年4月在香港交易所上市。

　　当前，白酒行业进入调整周期，守正是个大逻辑，谋新是篇大文章。

　　一是让品牌“活”起来。江西李渡元代烧酒作坊遗址被评为2002年度中国十大考古新发现之一，是中国现存最古老的白酒窖池之一。2023年李渡与6家知名酒企联合申请世界文化遗产，推出“1308申遗献礼”产品，让跨越800年的酿造技艺活化为现代品味。

　　二是让品牌“新”起来。珍酒将始建于1912年的湖南长沙机床厂工业遗址，在保持原貌的基础上打造成美食研究所，成为长沙美食新地标。通过这样的举措，公司创造更多需求，带动相关产业发展。湘窖打造的封坛文化节，让我国古老的封坛礼俗焕发新生机。

　　三是让品牌“暖”起来。2020年至今，珍酒新增员工6400人，新增优质白酒产能3.4万吨、原料种植基地43万亩，带动数万农户增收，倾力打造乡村全面振兴标杆企业。

　　行之力则知愈进，知之深则行愈达。从做好产品到做好品牌，需专注于心、执着于行，公司将不断创新、持续精进。

　　

　　乐赏晋地美景  静享文明滋养

　　山西省高平市委常委、宣传部部长、副市长  邢军军

　　山西省高平市，春秋称泫氏，战国称长平，北魏至今称高平。它地处北纬35度黄金宜居带，平均海拔830米，冬无严寒、夏无酷暑。作为山西晋城唯一的县级市，高平2023年GDP达434亿元，一般公共预算收入完成52.5亿元。

　　高平是神农炎帝故里，目前已经连续成功举办九届海峡两岸神农炎帝民间拜祖活动；是长平之战发生地，地形险峻，自古以来就是兵家必争的战略要地；被誉为“中国古建博物馆”，有包括国产游戏《黑神话：悟空》取景地铁佛寺在内的全国重点文物保护单位22处、省级文物保护单位22处，中国历史文化名村5个，中国传统村落61个；是上党梆子之乡，“村村有戏台、人人爱唱戏”，小小县城走出了5位“中国戏剧梅花奖”得主。

　　今年以来，高平已接待游客650万人次，“灯火高平”“潮玩高平”声名鹊起，好评如潮。这里有高平十大碗、白起烧豆腐等风味小吃，3个4A级景区、7个3A级景区，1个省级旅游度假区，炎帝灯会、马拉松比赛、音乐节、越野摩托车赛等大型活动接连不断，各景区20余场沉浸式演出各具特色。在高平，可以感受到“吃住行游购娱”的便利舒心。

　　下一步，高平将坚持政府做“生态”、景区做“平台”、市场做“业态”，建立健全“部门+企业+媒体”全市联动发力的文旅康养工作机制，打造太行山上文旅康养新兴目的地。

　　

　　科技助力教育  拥抱数字浪潮

　　海亮教育科技服务集团副总裁  骆  琳

　　2021年，“海亮乡村教育振兴行动”正式起航。海亮教育打造县域学校综合管理服务，向签约学校派驻资深管理团队，更新办学理念、制定办学方案、凝聚办学力量，落地教育服务资源与智能化教育产品，提供覆盖学校管理、教研共建、教师培养等教育教学质量提升解决方案。截至今年9月，县域学校综合管理服务已覆盖22个省份的141所学校（园所），惠及超22万名学生、1.5万名教职工。

　　践行“家校社”协同育人理念，差异化办学成果显著，通过教育数字化手段，以生动形式呈现生涯教育知识与多元升学路径，帮助县域教育彰显个性化与多样化特色，促进学生个性化发展。

　　实施“人才兴教”战略，织密高端专业人才网，广泛吸纳、培养和起用人才，深耕人才选、用、育、留，人才结构与梯度更加健康。实施“科技兴教”战略，拥抱教育数字化浪潮，海亮教育旗下海亮科技集团充分发挥数字化赋能学生学习、教师教学、教育治理、研究创新作用，目前自主研发的教育科技产品服务覆盖26个省份的200余所学校，服务师生超138万人次。

　　海亮教育以科技与服务助推实现教育公平和高质量发展，在联通东部和西部、助力发展和共富的道路上，持续贡献海亮力量。

　　

　　聚焦优势条件  多元融合发展

　　河北省滦平县委书记  高浚力

　　河北省滦平县是“中国普通话之乡”，也是中国首位女航天飞行工程师王浩泽的家乡，滦平人爱家乡、护家乡、宣传家乡、发展家乡，持续擦亮叫响滦平“文化旅游、普通话、养老养生”三大产业品牌。

　　滦平魅力十足、令人向往，是多元融合、全域全季的京郊文旅冰雪运动首选地。滦平拥有金山岭长城、白草洼国家森林公园、金山岭滑雪场等知名文旅品牌，带动阿那亚特色民宿、热河中药花海小镇等一大批文旅项目迅速崛起，长城摄影、森林徒步、农耕研学、冰雪运动、村里过大年等业态场景不断更新，改变了过去“一季热三季闲”的局面，呈现全域全季火热新景象。

　　滦平历史悠久、文化厚重，是中国普通话产业发展样板区。在北京成立普通话推广交流中心，北京大学思政教育基地、北京第二外国语学院研学实践基地、中国传媒大学红色教育基地落户滦平，各地大中小学生和海外留学生慕名而来，沉浸式体验全域全民普通话语言氛围。同时，与北京多区人社部门合作，创响滦平普通话就业品牌，普通话“金饭碗”正在变为现实。

　　滦平山清水秀、宁静舒适，是“京畿福地、老有颐养”的老年人乐享家园。以6个环京乡镇为突破，发展田园庭院式养老产业。以医联体为依托，发展医养结合式养老，与北京多家三甲医院建立协作关系，吸引大批游客到滦平进行中医保健、康复治疗。

　　

　　筑牢生态屏障  带动全域旅游

　　盘锦红海滩旅游发展有限公司总经理  翟艳伟

　　辽宁省盘锦市红海滩景区把生态环境保护作为发展的底线，实施红海滩湿地保护和碱蓬草修复工程，使生态环境质量持续改善，人民群众的获得感、幸福感显著提升。

　　红滩绿苇、鹤舞鸥翔。近年来，景区立足红海滩生态资源优势和产业基础，践行“绿水青山就是金山银山”理念，全力打造休闲、文化、旅游等多元素产业链群，让生态旅游发展成果惠及民众，通过推出红海滩景区阶段性免门票等一系列惠民举措、惠民活动，游客数量逐年攀升。同时，景区持续推动文旅融合赋能乡村全面振兴，厚植美丽乡村高质量发展基础，研发碱蓬酒、碱蓬茶、碱蓬牙膏、碱蓬面膜等特色产品，“红海滩”品牌影响力不断扩大，附近村民依靠湿地旅游吃上“生态饭”，走出一条以产业开发反哺生态环境治理、带动全域旅游发展的新路子，推动良好生态环境转换成民生红利。

　　未来，盘锦红海滩将聚焦高质量发展要求，筑牢生态保护屏障，深化文体旅融合发展，锚定辽宁新时代“六地”目标定位，按照“立足红海滩—带动全盘锦—辐射全辽宁—推向全中国”的发展路径，为盘锦在新时代辽宁全面振兴中走在前列贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月04日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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