新华述评｜经济增速怎么看——当前中国经济问答之一

看中国经济，许多人习惯于先看国内生产总值（GDP）增速。

今年前三季度，我国GDP同比增长4.8%，经济运行总体平稳、稳中有进。

前不久，习近平总书记在亚太经合组织工商领导人峰会上的书面演讲中指出：“中国出台了一系列重磅改革举措，将有力推动经济持续回升向好，有充足信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。”

中国经济航船始终在稳健前行，有厚实的底气，有充沛的动力，更有不断汇聚的信心，哪怕有风有雨，定能一往无前。（记者：赵超、刘红霞；设计：潘一景）详情>>

新华述评｜内需提振怎么看——当前中国经济问答之二

一头连着经济发展，一头连着社会民生，消费和投资组成的内需是经济增长的重要引擎。

随着一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，10月我国消费增速明显回升，固定资产投资稳定增长，为经济稳中有进、稳中有升提供坚实支撑。

当前，我国面临的国际环境复杂严峻，国内需求不足的挑战仍然较大。着力扩大国内需求，是当前和今后一段时间经济工作的重要任务。（记者：安蓓、谢希瑶、叶昊鸣） 详情>>

新华述评丨企业经营压力挑战怎么看——当前中国经济问答之三

我国有超过1.8亿户经营主体，规模有大有小，类型多种多样，它们分布在千行百业，是市场经济的微观基础，也是中国经济的鲜活呈现。

当前，外部环境发生诸多变化，经济运行面临压力。对部分企业经营出现困难，应该怎么看待？企业该如何应对？（记者：张辛欣、邹多为、魏弘毅） 详情>>

新华述评｜12万亿元地方化债“组合拳”怎么看——当前中国经济问答之四

距离2024年收官不足一个月，密集上新的各省份地方政府再融资专项债券发行公报，传递出一个鲜明信号——

作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。

在全国上下努力完成今年经济社会发展目标任务的关键时点，在我国经济加快转型升级迈向高质量发展的关键阶段，如何看待这一近年来力度最大化债方案背后的深意？（记者：韩洁、申铖、王雨萧）详情>>

新华述评｜货币政策发力稳增长怎么看——当前中国经济问答之五

如果说金融是实体经济的血脉，货币政策则是血脉稳定通畅的“调节器”，对宏观经济运行有深刻的影响。

今年以来，面对经济下行压力，我国加大逆周期调节力度，坚持支持性的货币政策，频频打出“组合拳”，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。

站在当前的节点回顾和展望，货币政策的支持性体现在哪些方面？明年的货币政策方向又会如何？（记者：赵晓辉、吴雨、李延霞）详情>>

新华述评｜房地产市场走势怎么看——当前中国经济问答之六

住房问题，既是民生问题也是发展问题。当前的房地产市场走势备受各方关注。

9月26日召开的中共中央政治局会议强调，“要促进房地产市场止跌回稳”“要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式”。

从中央到地方，一揽子政策密集推出，释放出稳定房地产市场的强烈信号。在各方努力下，市场预期和发展信心提振效果如何？市场出现了哪些变化？（记者：齐中熙、王优玲）详情>>

新华述评｜中国企业“走出去”怎么看——当前中国经济问答之七

中国制造走进世界各地百姓生活，中华美食飘香海外餐桌，中国设计持续全球“圈粉”，中国工程共筑美好世界……

时至今日，越来越多中国企业勇敢“走出去”，在全球市场的广阔大海中奋斗、成长，成为中国经济与世界经济交融交汇的生动写照。

面对不确定性增多的外部环境和需求差异大的国际市场，中国企业如何出海远航、行稳致远？怎样在合作共赢中共创发展新机遇？（记者：谢希瑶、邹多为、潘洁；设计：潘一景）详情>>

新华述评｜世界经济里的“中国风景”怎么看——当前中国经济问答之八

在世界经济舞台上，作为全球第二大经济体的中国，经济运行态势备受瞩目。

前三季度经济增速4.8%；新设外资企业数量继续增长；10月，消费增速明显回升，货物贸易较快增长，市场信心得到提振……有亮点暖意，有韧劲闯劲，在全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济成为世界版图中的一道独特风景。

中国经济在当前和未来将为世界作出哪些贡献？一个把握大势、立足优势、不惧风雨、坚定向前的中国，正在以实际行动给出答案。（记者：于佳欣、任军、唐诗凝；设计：潘一景）详情>>

来源：新华社

(责编：胡永秋、杨光宇)

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