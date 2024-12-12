当前，全球经济前景复杂，中国经济走势备受关注。如何看待当前中国经济增速？一揽子增量政策如何发力？世界经济里的“中国风景”怎么看？近期，人民日报连续刊载新华社“当前中国经济问答”系列文章，聚焦当前经济形势，解码中国经济增长的关键动力。

问答一：经济增速怎么看

前三个季度，我国国内生产总值分别增长5.3%、4.7%、4.6%，虽有所起伏，但波动幅度不大，保持在预期目标附近。

纵向看，今年前三季度GDP总量比去年同期增加了近3.7万亿元，三季度GDP总量比去年同期多了近1.3万亿元，环比增速连续九个季度正增长。

横向看，三季度，美国实际国内生产总值按年率计算增长2.8%，欧元区和欧盟均同比增长0.9%，日本环比增长0.2%。同主要经济体相比，我国经济增速仍位居前列。

总的看，今年前三季度我国宏观经济大盘“稳”的态势得以延续，中国经济稳中向好有支撑、有基础、有底气。

当前的中国经济，更加注重实现质的有效提升和量的合理增长，而不是简单以GDP论英雄。

更多指标，透射出中国经济求质而进、换挡升级的轨迹。

进入金秋后，我们明显感受到，市场人气更旺了，股市、楼市更活跃了，经营主体的预期在改善，全社会的信心在增强。

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问答二：内需提振怎么看

随着一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，10月我国消费增速明显回升，固定资产投资稳定增长，为经济稳中有进、稳中有升提供坚实支撑。

3000多万人参与、带动销售超4000亿元——这是消费品以旧换新政策的直接拉动效应。

在大规模设备更新政策带动下，前10个月设备工器具购置投资同比增长16.1%，对投资增长贡献率超过60%。

扩大养老托育等服务消费，家电、汽车以旧换新下乡入村，城中村改造政策支持范围扩大到近300个地级及以上城市，到年底可让450万新市民、青年人住进保障性住房……

政策着力点更多转向惠民生、促消费，不仅为经济量的合理增长提供支撑，也为质的有效提升夯实基础。

更多新讯号显现新气象——

首破1500亿件！截至11月17日，我国快递年业务量再创新高。连接千城百业、千家万户，小包裹牵动大市场。

首破1000万辆！截至11月14日，我国新能源汽车年产量书写新纪录。7月以来，国内新能源乘用车零售销量连续4个月超过燃油车。转折与爆发背后，是强大科技和产业创新能力，与超大规模市场的碰撞、奔赴。点击阅读全文

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问答三：企业经营压力挑战怎么看

我国有超过1.8亿户经营主体，规模有大有小，类型多种多样，它们分布在千行百业，是市场经济的微观基础，也是中国经济的鲜活呈现。

向创新要出路，向转型要空间。

前三季度，中国上市公司研发投入达1.10万亿元。创业板、科创板、北交所企业研发强度分别为4.74%、9.94%、4.73%，创新在加力。

前三季度，全国新设民营企业619.1万户，其中“四新”经济民营企业占四成，经营领域在拓展。

前三季度，民营企业对东盟、非洲、拉美进出口分别增长12%、6.4%、13.9%。实物商品网上零售额同比增长7.9%，制造业技改投资增长9.5%，转型升级在推进。

当前，政策效果正在释放，市场回暖、预期企稳向好的趋势更加明显。

前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超2万亿元。

10月份，全国企业销售收入同比增长，环比提高1.3个百分点；制造业PMI为50.1%，自今年5月份以来首次回升到扩张区间；非制造业商务活动指数连续数月稳定在50%左右；中小企业发展指数较9月上升0.3点，是今年以来最大升幅。

尽管眼下的困难依旧不少，但经营主体的信心在恢复，越来越多的企业更坚定地前行。点击阅读全文

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问答四：12万亿元地方化债“组合拳”怎么看

作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。

全国财政支出中，超过八成来自地方。地方政府的“轻装上阵”，必将推动中国经济持续回升向好。

“置换”是本轮化债方案的关键词，意味着不是减除地方政府的偿债责任，而是通过发行期限结构更加优化、利率更低的地方政府债券，逐步替换以银行贷款、公开市场债券、非标债务等形式存在的地方政府隐性债务，以此推动隐性债务显性化，地方债务管理更加规范透明。

这一转变，传递出我国坚持“在高质量发展中推进债务风险化解”的积极信号，意味着今后财政政策支持高质量发展的力度以及逆周期调节能力将进一步增强。

截至12月5日，已有23个省（区、市、计划单列市）发行再融资债券，合计发行14595亿元，发行进度占2024年额度的73%。

从负债率看，根据国际货币基金组织统计，2023年末G20中的国家平均政府负债率118.2%，G7国家平均政府负债率123.4%。同期，我国政府全口径债务总额为85万亿元，其中，国债30万亿元，地方政府法定债务40.7万亿元，隐性债务14.3万亿元，政府负债率为67.5%。

从赤字率看，我国长期以来对于赤字率的安排较为谨慎，大多数年份低于3%，明显低于其他全球主要经济体。

可以说，我国政府杠杆率明显低于主要经济体和新兴市场国家，中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间。点击阅读全文

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问答五：货币政策发力稳增长怎么看

今年以来，面对经济下行压力，我国加大逆周期调节力度，坚持支持性的货币政策，频频打出“组合拳”，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。

金融支持经济发展，既要看增量，也要看存量，既要关注量的合理增长，更要关注质的有效提升。

今年前10个月，我国企（事）业单位贷款增加13.59万亿元，占全部新增贷款的八成以上，其中中长期贷款占比超七成。

这意味着，贷款资金主要流向了实体企业，特别是企业非常渴望的中长期资金。

今年以来，无论是企业融资，还是居民买房、消费，贷款资金成本更低了。

拉长时间维度，我国企业贷款加权平均利率已从2019年的“5”时代，来到2024年的“3”时代。

一系列金融改革发力向前，我国货币政策力图塑造有自身特色的传导机制，面对经济不同周期均能有效发挥作用。点击阅读全文

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问答六：房地产市场走势怎么看

住房问题，既是民生问题也是发展问题。当前的房地产市场走势备受各方关注。

9月26日中共中央政治局会议后，多部门打出促进房地产市场平稳健康发展政策“组合拳”，概括起来，就是“四个取消”“四个降低”和“两个增加”。各地特别是一线城市纷纷调整优化房地产市场相关政策，力促市场回暖。

“总的来看，一揽子促进房地产市场止跌回稳的措施显效，10月份房地产市场出现积极变化。随着各项政策效能进一步释放，推动房地产市场止跌回稳的动能将增强。”国家统计局作出如上判断。

过去20多年，我国房地产市场总体呈现上升态势，对保障和改善民生、支撑我国经济社会发展发挥了重要作用。同时，房地产市场快速扩张，也出现了一些资金过度向房地产集中，部分房企“高负债、高杠杆、高周转”等问题。

从房地产市场的中长期趋势来看，满足刚性和改善性住房需求仍有发展空间。我国仍处于城镇化发展中后期，持续推进以人为本的新型城镇化，将释放房地产市场更大需求潜力。

加快构建房地产发展新模式，是房地产市场平稳健康发展的治本之策。更好满足刚性和改善性住房需求，完善房地产开发、交易和使用制度，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制等，是加快构建房地产发展新模式的重要内容。

我国房地产市场已走过20多年高速扩张阶段，过去的发展模式已不适应高质量发展的新要求，构建房地产发展新模式是大势所趋。点击阅读全文

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问答七：中国企业“走出去”怎么看

中国制造走进世界各地百姓生活，中华美食飘香海外餐桌，中国设计持续全球“圈粉”，中国工程共筑美好世界……

前10个月，中国货物贸易进出口同比增长5.2%，其中，自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口实现两位数增长。

同期，中国服务进出口同比增长14.6%，其中，服务出口同比增长16.6%；对外非金融类直接投资同比增长10.6%，在共建“一带一路”国家承包工程新签合同额同比增长15.7%。

2023年，中国境外企业向投资所在国家（地区）缴纳各种税金总额753亿美元，比上年增长0.3%。年末境外企业从业员工总数428.9万人，其中雇用外方员工257万人，增加7.7万人，占比近六成。

2023年，在全球外国直接投资（FDI）下降2%、跨境并购规模为过去十年最低的情况下，中国对外直接投资增长8.7%。同期，中国对外直接投资流量占全球份额的11.4%，出口国际市场份额稳定在14%左右，殊为不易。

中国企业“走出去”，让中国经济与世界经济更加紧密相连。点击阅读全文

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问答八：世界经济里的“中国风景”怎么看

前三季度经济增速4.8%；新设外资企业数量继续增长；10月，消费增速明显回升，货物贸易较快增长，市场信心得到提振……有亮点暖意，有韧劲闯劲，在全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济成为世界版图中的一道独特风景。

用“显微镜”看，聚焦增量，对于中国这样规模的经济体来说，5%左右的经济增量，相当于一年增长一个中等经济体。中国经济对世界经济增长贡献率多年保持在30%左右。

用“广角镜”看，放眼全球，在世界经济增速连续放缓的背景下，三季度，美国实际国内生产总值按年率计算增长2.8%，欧元区和欧盟均同比增长0.9%，中国经济增速为4.6%，同主要经济体相比仍位居前列。

用“望远镜”看，着眼潜力，10月份，中国高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业增长；前三季度，以“新三样”为代表的绿色产业继续保持两位数高增长……一系列向好态势为经济高质量发展夯实根基。

无论从总量、增量还是质量看，中国经济都是世界经济中令人瞩目的存在。

世界眼中的中国故事里，“发展”是永恒主题，“机遇”是关键词汇，“共赢”是不变态度。

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(责编：孙红丽、章斐然)

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