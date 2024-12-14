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《财米油盐》｜2025年经济大盘，如何关联咱们的“小日子”？

2024年12月14日15:40 | 来源：人民网
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明确提出“稳住楼市股市”；

货币政策再提“适度宽松”；

首次出现“加强超常规逆周期调节”……

前不久召开的中共中央政治局会议，让大家对2025年的经济政策充满期待。紧接着召开的中央经济工作会议进一步部署了切实有力的具体政策。那么这些宏观政策将如何影响我们的生活？

首先看大家最为关心的“钱袋子”。今年，中央经济工作会议明确提出“要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息”。这意味着企业和个人能更容易地获得资金,从而促进投资和消费。

值得一提的是，上次中央经济工作会议出现“适度宽松”的表述，要追溯到2010年。此后的14年间，我国的货币政策一直保持“稳健”基调。“适度宽松”并非“大水漫灌”，而是加强对于内需的提振以及实体经济的支持。

其次，看事关亿万家庭切身利益的房子。中央经济工作会议明确提出“稳住楼市股市”，还提出要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，释放出稳定房地产市场的强烈信号。

事实上，今年以来，一系列楼市政策“组合拳”已显现出积极效果。从近两个月的数据来看，房地产成交量稳步提升:10月份，全国新建商品房交易网签量连续15个月下降后首次实现增长；前11个月，二手房的累计成交套数同比实现正增长；进入12月，随着契税的降低，北京、上海等多地新房成交出现“开门红”……

在加大保障和改善民生力度方面，会议还对就业做出大篇幅政策部署。除了要“保持就业、物价总体稳定”，还具体提出“实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划”“加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障”“落实好产业、就业等帮扶政策”等多项措施，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

2025年是实施“十四五”规划的收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年。中央经济工作会议的字里行间，不仅“剧透”了这关键一年的宏观大政，也让老百姓对未来生活更有期待！

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 实习生杨菁菁

摄像：史新培 实习生李桂炎

剪辑：杜军 石雪

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：王连香、吕骞)
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