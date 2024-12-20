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提前看懂中国经济2025

《财米油盐》｜2025年中国大市场，蕴含哪些新商机？

2024年12月20日15:41 | 来源：人民网
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扩大内需是战略之举，提振消费是重中之重。中央经济工作会议将扩大内需放在2025年重点任务的首位，提出“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。会议部署的多项举措中，将释放哪些商业新机遇？人民网《财米油盐》带你提前看懂。

——“加力扩围实施‘两新’政策”

展望明年，大规模设备更新和消费品以旧换新(简称“两新”)政策加力扩围，将成为全方位扩大国内需求的重要举措。

数据显示，截至12月13日零点，消费品以旧换新政策已整体带动相关产品销售额超1万亿元。

中央财办有关负责同志表示，社会普遍反映，2024年“两新”政策效果很好。明年将加力扩围，安排更多资金，把更多消费品纳入支持范围，优化补贴发放流程。

不少地区正在抢抓机遇。贵州在已支持的17类家电产品和12类家居商品换新促销基础上，将国产手机、平板电脑等更多高质量消费品纳入以旧换新支持范围；上海市商务委等五部门发文，再度加码电动汽车消费补贴，并明确相关补贴有效期至2025年。

——“创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展”

无论是很“City”的过境游、还是性价比十足的县域游，文旅消费在2024年持续“热辣滚烫”。步入2025年，会议再度明确“文化+旅游”这篇大文章。

吃、住、行、游、购、娱，文旅融合的各项环节对经济平稳健康发展有重要的综合带动作用。数据显示，2024年前三季度，国内出游人次42.37亿，比上年同期增加5.63亿，同比增长15.3%；国内游客出游总花费4.35万亿元，比上年增加0.66万亿元，同比增长17.9%。

——“积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济”

本次会议还具体提及多个“经济”。其中，首发经济，即通过开设首店、产品首展、节目首演、服务首发，挖掘其中蕴藏的新业态、新模式、新服务、新技术。

首发经济“以首带面”，不仅带人气、激活力，更能引潮流，促消费。近年来，我国首发经济“渐入佳境”。在第七届进博会新品发布台上，每隔15分钟，就有一件或者多件全球首发、亚洲首秀、中国首展；今年前三季度，北京市新开设717家品牌首店、旗舰店、创新概念店；今年1至7月份，上海市新增首店770家，相比去年同期增长16.5%。

冰雪经济同样蓄势待发，“冷资源”正在逐渐带动“热发展”。以2022年北京冬奥会为契机，冰雪运动在我国逐渐普及。数据显示，北京冬奥会结束以来，全国居民冰雪运动参与率为22.13%，冰雪运动参与人数达3.13亿人。

第九届亚冬会将在哈尔滨举行；近期国务院常务会议提出“提升冰雪经济全产业链发展水平”；国家发展改革委发文“支持符合条件的冰雪场地和文旅设施建设”……2025年，冰雪经济发展势头不减，“三亿人参与冰雪运动”的庞大群众基础有望进一步扩张。

银发经济有望绽放新光彩。12月13日，中国人民银行等九部门联合发文，明确了我国养老金融发展“规划图”，其中提出到2028年，我国养老金融体系基本建立。到2035年，基本实现中国特色金融和养老事业高质量发展的良性循环。

与此同时，随着“年轻老人”数量增长、互联网渗透率不断提升，银发游、短视频等休闲服务行业也将释放巨大潜力。

回顾2024年，中国经济乘风破浪，稳中有进。展望2025年，中国经济的驱动力，依然离不开14亿人消费大市场所释放的内需动能。中国这一全球最具潜力的大市场，必将在进一步全面深化改革中，持续点燃经济发展新引擎。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶

摄像：张力洋

剪辑：石雪 杨菁菁（实习）

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)
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