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市场监管总局发布《食品安全违法案件查办通用指南》和《食品安全执法办案指南（一）》

2024年12月24日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，为切实有效提升基层执法效能，市场监管总局启动“1+N”食品安全违法案件查办指南体系建设（即1个案件查办通用指南+N个办案指南），并依据相关法律法规，近日首批制定发布了《食品安全违法案件查办通用指南》和《食品安全执法办案指南（一）》（以下简称两个《指南》）。

《通用指南》对食品安全案件办理程序、规范和技巧进行了详细的规定；《办案指南（一）》对“标签、说明书瑕疵”等6种基层常见轻微违法行为的特点、调查内容及技巧、案件定性及处罚等内容进行详细解读。各级市场监管部门在办理类似案件时，可以随时查询参考，提升执法的标准化和规范化水平，实现“类案同罚”“过罚相当”的目标。基层执法人员在执法过程中可以引述两个《指南》的内容进行说理，加强对经营主体的教育引导，更好地统筹执法力度和温度。

市场监管总局将以发布两个《指南》为契机，“手把手”为基层提供执法指导，推动实现全国市场监管食品安全领域执法标准、执法程序、执法尺度“三个统一”。持续推动后续执法指南的制定出台，完善“1+N”食品安全违法案件查办指南体系，切实加强对食品安全执法的指导，有效解决“类案不同罚”“过罚不当”等问题，进一步规范涉企执法行为，激发经营主体活力，更好实现政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

(责编：郝帅、吕骞)
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